Un nuevo hecho violento se registró en Guayaquil este miércoles, 17 de septiembre de 2025. Una guía penitenciaria fue asesinada a tiros mientras esperaba el transporte público.

El hecho ocurrió en la vía a Daule, en el norte de la ciudad, frente al complejo penitenciario del Puerto Principal.

Detalles sobre el asesinato de la guía penitenciaria en Guayaquil

El suceso se registró a la altura de la estación de la Metrovía. Hasta donde se conoce, dos personas habrían arribado en una motocicleta y, a paso seguido, dispararon contra la víctima.

También se supo que, alrededor de las 09:30, el personal de Medicina Legal realizó el levantamiento del cadáver.

Este no es un hecho aislado, ya el 11 de septiembre, dos guías penitenciarios recibieron disparos durante su permanencia en un restaurante.

Triple asesinato de guías penitenciarios en abril

El asesinato de tres guías penitenciarios se dio el pasado 7 de abril de 2025, en Portoviejo. Las víctimas se movilizaban en un vehículo particular por la vía Portoviejo-Calderón, provincia de Manabí.

El hecho ocurrió cerca de las 06:20, a pocos kilómetros del centro de rehabilitación social El Rodeo, donde las víctimas prestaban sus servicios.

Ellos se desplazaban en un automóvil azul cuando fueron interceptados por sujetos armados, quienes abrieron fuego de forma directa contra el vehículo.

El carro quedó acribillado en plena vía, en el sector de Pimpiguasí. Las muertes fueron instantáneas.

Del mismo modo, el 1 de abril, otro guía fue asesinado en Jipijapa. Dos días después, otro trabajador penitenciario fue acribillado tras finalizar su jornada laboral, también en ese cantón manabita.

