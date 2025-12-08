Guayaquil marcha por un año sin los cuatro niños de Las Malvinas

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El dolor y la indignación todavía se sienten en las calles de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Aquí desde hace un año faltan cuatro: Steven, Nehemías, Josué e Ismael. Y con una marcha, este lunes 8 de diciembre de 2025 se recuerda el primer aniversario de su desaparición.

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Marcha por el primer aniversario del caso Los Cuatro de Las Malvinas

A las 15:45 inició la caminata en la casa comunal de Las Malvinas. El recorrido incluye las casas de los menores, la cancha de fútbol de la Coviem donde ellos jugaban cada domingo, y de donde salieron aquel fatídico 8 de diciembre de 2024.

La marcha se desarrolla en medio de cánticos y gritos de justicia. En la procesión, los asistentes llevan fotos de los niños y cuatro féretros hechos con cartón simbolizando la muerte de estos menores.

El recorrido finalizará en la avenida 25 de Julio, donde ocurrió la detención de los menores por parte de militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Lea también: Caso Las Malvinas revela nuevas versiones en el juicio contra 17 militares

Un recorrido por su memoria

Las organizaciones convocantes diseñaron la jornada para recorrer los espacios donde vivían, jugaban y caminaban los cuatro menores. Frente a cada vivienda se realizan paradas artísticas con lecturas y homenajes comunitarios.

Agrupaciones afrodescendientes, batucadas barriales y bandas estudiantiles acompañan el trayecto con intervenciones musicales.

La comunidad avanza con pancartas y afiches que recuerdan el caso, mientras vecinos salen a las veredas para unirse al llamado por memoria.

Acto de reparación simbólica

Está previsto que a las 16:30 la marcha llegue al parque de la Coviem. En la cancha donde los niños jugaban se realizará una ceremonia de reparación simbólica.

Familiares, organizaciones sociales y delegaciones invitadas participan en la lectura de un manifiesto por el derecho a la memoria.

En este espacio también se develará un memorial para nombrar oficialmente el parque como “Memoria de Los Cuatro Niños de Las Malvinas”.

Vigilia por verdad y justicia

Asimismo, está previsto que a las 18:00 se inicie una vigilia frente al Hospital Teodoro Maldonado. Allí se instalará un altar simbólico y se presentan intervenciones musicales y poesía afrodescendiente.

Información externa: Los cuatro niños de Las Malvinas

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