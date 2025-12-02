La noche del lunes 1 de diciembre, otro guardia de seguridad fue asesinado en el norte de Quito. La Policía investiga el hecho violento, que se suma a una cadena de crímenes similares en Ecuador.

Más noticias

Crimen de guardia en Carapungo

Según lo que trascendió en redes sociales, el guardia de seguridad fue atacado por sujetos armados en Carapungo. El hombre sería trabajador de seguridad en un conjunto habitacional privado del sector.

Sin embargo, el crimen ocurrió en la vía pública, en donde la víctima quedó tendida en el piso hasta que llegaran las autoridades a levantar su cuerpo.

Se conoce que habría rondado los 39 años de edad y habría sido atacado al terminar su turno de vigilancia en el sector. Por ello, el ataque ocurrió cerca de ese lugar.

La comunidad se mostró alarmada por el hecho en el sector y la violencia que impera en él y más sectores de Quito, en donde los crímenes suceden a la vista de los oradores.

En este caso, testigos comentaron que los atacantes se movilizaron en un vehículo color negro. Dispararon al guardia y huyeron de inmediato.

La Policía acudió al lugar de los hechos para recoger indicios balísticos o cualquier pista que permita hallar a los culpables y dar con las motivaciones del crimen.

Hasta el momento, no se conoce si las investigaciones ya han arrojado algún resultado.

Un caso de #sicariato se registró la noche de este lunes en #Carapungo, al norte de #Quito. Equipos de emergencia y la policía llegaron al sitio y se investiga el caso. pic.twitter.com/yvBuSwaXrP — SomosEstrategia (@SomosEstrategia) December 2, 2025

Otro guardia fue asesinado en Quito una semana antes

Hace aproximadamente una semana, otro guardia de seguridad fue asesinado también en el norte de Quito.

El hecho se volvió viral debido a que circuló un video en el que se ve a dos sujetos abordo de una moto atacar al guardia mientras caminaba por la calle.

Se acercan a la víctima y disparan. Luego se ve al guardia caer al piso.

Este hecho sucedió en la zona del hospital Pablo Arturo Suárez, norte de Quito.

Te recomendamos