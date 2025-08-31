El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, lideró este domingo 31 de agosto de 2025 una masiva intervención militar de control en la Penitenciaria del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador.

La intervención militar en la cárcel más grande y peligrosa del Ecuador

El Bloque de Seguridad, a través de las Fuerzas Armadas, ejecutó una operación de gran escala para desarticular posibles estructuras del crimen organizado que intentan operar desde el interior de la Penitenciaría del Litoral.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el jefe del Comando Conjunto Accidental, Pablo Caicedo, desplegaron tropas especializadas en control de armas y explosivos.

Los uniformados realizaron un exhaustivo registro en la Penitenciaría del Litoral, “debilitando la capacidad de acción de las bandas delictivas internas”, indicó el Ministerio de Defensa, en un comunicado.

Mafias carcelarias

El Ministerio reiteró que el objetivo es “impedir que las mafias carcelarias intenten utilizar estos espacios como centros de poder”.

“No hay tregua contra las organizaciones criminales. Continuaremos con fuerza para devolver la paz a las familias ecuatorianas. Sin tregua a las mafias!”, subrayo el Ministerio.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Este fue uno de los motivos que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar desde inicios de 2024 al país bajo ‘conflicto armado interno’.

Además, a decretar una serie de estados de excepción con medidas como la militarización de las cárceles.

Esto, para recuperar el control estatal de las prisiones, que estaban dominadas por las bandas criminales.

Con información de EFE.

