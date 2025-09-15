El Ministerio de Defensa advirtió que el desvío de combustibles en Ecuador no es solo un delito económico, sino que está conectado directamente con la minería ilegal, el narcotráfico y el financiamiento de bandas delictivas.

La institución recalcó que cada galón sustraído representa “dinero sucio que fortalece a mafias violentas, maquinaria ilegal en funcionamiento y más poder para quienes buscan desestabilizar el país”.

Incautaciones en aumento durante 2025

Según cifras oficiales, las Fuerzas Armadas han decomisado más de un millón de galones de combustibles en lo que va de 2025, con una afectación económica estimada en 21,5 millones de dólares.

Esta cifra duplica lo registrado en 2024, cuando se incautaron 571 337 galones, equivalentes a pérdidas de 13,2 millones de dólares. El incremento representa un 62,1 % más de impacto económico para las mafias.

¡GOLPE HISTÓRICO AL TRÁFICO DE COMBUSTIBLE: MÁS DE 1 MILLÓN DE GALONES DECOMISADOS EN LO QUE VA DEL 2025, CON UNA AFECTACIÓN SUPERIOR A LOS 21,5 MILLONES DE DÓLARES!💪



➡️En lo que va del 2025, el Bloque de Seguridad, a través de las @FFAAECUADOR, ha decomisado 975.168 galones de… pic.twitter.com/SAzN6EbV7z — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) September 15, 2025

Del total retenido en 2025, cerca de 700 000 galones corresponden a gasolinas, 113 000 a gasolina blanca, 116 000 a diésel y 96 000 a otros derivados. El diésel se ubica como el segundo combustible más incautado, lo que, según el Gobierno, confirma su papel esencial en la operación de maquinaria pesada en la minería ilegal.

Bandas criminales identificadas como principales actores

El Ministerio de Defensa señaló que el combustible alimenta directamente a organizaciones como Los Tiguerones, Los Lobos, Los Choneros y Los Gánsters, consideradas las agrupaciones criminales más activas del país. Estos grupos utilizan los derivados del petróleo para sostener sus negocios ilícitos, particularmente la minería ilegal.

La ofensiva contra estas redes se enmarca en el “conflicto armado interno” que rige desde inicios de 2024, cuando el presidente Noboa declaró la medida para combatir al crimen organizado ante la escalada de violencia que convirtió a Ecuador en uno de los países con mayor índice de homicidios en la región.

𝐃𝐞𝐜𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐧 𝟒𝟎𝟎𝟎 𝐠𝐚𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐮𝐬𝐭𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐞𝐧 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫



En la provincia de Santa Elena, miembros del Ejército Ecuatoriano, durante una operación de control de armas, municiones y explosivos, decomisaron un camión que… pic.twitter.com/lD0FzJiWPA — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 14, 2025

Poliductos en la mira de las mafias

El Ministerio también advirtió sobre la vulnerabilidad de los poliductos en zonas costeras como Libertad-Manta, Libertad-Pascuales, Pascuales-Cuenca y Santo Domingo-Esmeraldas, donde los tramos superficiales facilitan perforaciones clandestinas.

Actualmente, las actividades ilegales se concentran en el tramo Santo Domingo-Esmeraldas. Frente a ello, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas implementa un sistema de automatización de mando y control para vigilar los poliductos en tiempo real y detectar perforaciones de inmediato.

Objetivo: frenar el financiamiento de mafias

El Ministerio de Defensa concluyó que atacar el tráfico de combustible significa reducir el suministro que alimenta a la minería ilegal, cortar el poder económico de las bandas narcoterroristas y evitar que los recursos del Estado terminen financiando la violencia en el país.

