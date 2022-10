Germán C. habría tardado 15 minutos en llegar al lugar donde fue hallada María Belén Bernal

Las labores de búsqueda se efectuaron en las inmediaciones de la Escuela Superior de la Policía, en Pusuquí. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO.

Redacción El Comercio (I)

Entre la Escuela Superior de Policía y el cerro Casitagua, donde se encontró el cuerpo de María Belén Bernal, hay 15 minutos de distancia. Dependiendo del vehículo es posible ir más rápido por las calles de tierra y piedra.

Para subir y bajar del lugar es necesaria media hora. Germán C. habría salido de la institución por 40 minutos el domingo 11 de septiembre de 2022.

Entre el mediodía y las 12:40 el principal sospechoso de la muerte de Bernal abandonó la escuela. Es ese momento en el que se presume que salió a deshacerse del cuerpo.

Su salida quedó registrada en grabaciones donde se lo ve conducir el auto de la abogada.

Según la defensa del caso, Germán C. pidió linternas a los cadetes y abandonó la escuela a las 19:45. Imágenes de las cámaras de seguridad lo habrían captado subiendo al cerro donde días después se encontró el cuerpo sin vida de la mujer de 34 años.

Al no existir una orden de prisión en su contra pudo fugar del país. Según las autoridades, habría huido hacia Colombia.

Nuevas versiones

En el expediente del caso consta la versión de un subteniente que se encontraba el sitio la madrugada del 11 de septiembre. Detalló que escuchó “ruidos extraños” y una discusión.

“Cuando ya no se escuchaban los ruidos me levanté para ver qué estaba pasando, salí de mi habitación y recorrí el cuarto piso” hasta llegar a la habitación de Germán C. que tenía las luces encendidas y abrió la puerta.

“Visualicé a dos personas acostadas de manera horizontal en la cama, pero no alcancé a ver sus rostros”. Uno de ellos se levantó de la cama, se trataba del teniente quien estaba vestido con el uniforme policial.

El actual sospechoso del crimen le dijo "lárgate de aquí si no quieres tener problemas, cierra la puerta y ándate. Al no observar ningún tipo de violencia en el lugar, cerré la puerta y me retiré inmediatamente a mi habitación”.

A la 01:21 decidió llamar a un oficial superior y le contó lo que había visto en la habitación. Además, le pidió que le ayude a verificar lo que estaba ocurriendo.

“15 o 20 minutos después, ya no escuché ningún ruido, así que me volví a dormir”. Luego dijo “me desperté a las 04:30 porque escuché nuevamente ruidos que al parecer provenían del mismo lugar, pero en esta vez, los sonidos daban a entender que dos personas mantenían relaciones sexuales, pues se escuchaban movimientos y gemidos de una mujer”.

El ingreso a la Escuela de Policía

María Belén Bernal ingresó en la madrugada del 11 de septiembre a la Escuela Superior de Policía. Se presume que fue en el interior del edificio conocido como castillo de Greyskull donde fue asesinada por Germán C.

Por su muerte hay dos procesados. La cadete Joselyn S. que está detenida y su Germán C. que ahora es prófugo de la justicia.

