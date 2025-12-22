Gabriela Sommerfeld descarta que soldados de EE.UU. usen Ecuador para incursionar en terceros países

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El Gobierno ecuatoriano negó que la presencia de soldados estadounidenses en Manta esté vinculada con acciones militares fuera del país. La canciller Gabriela Sommerfeld afirmó que las actividades que desarrolla personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos responden exclusivamente a necesidades de seguridad interna y cooperación bilateral.

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Estados Unidos informó la semana pasada que ejecuta una operación temporal en Manta, ciudad donde operó una base militar estadounidense hasta 2009. El presidente Daniel Noboa explicó que este apoyo permitirá reforzar la lucha contra el narcotráfico, identificar rutas ilegales y enfrentar a las organizaciones criminales que operan en el territorio nacional.

Marco legal y coordinación institucional

Sommerfeld explicó que el Ministerio de Defensa gestiona los detalles técnicos y tácticos de estas operaciones. Señaló que, por tratarse de un componente de la estrategia de seguridad nacional, la Cancillería no maneja información específica sobre tiempos o fechas de las acciones. No obstante, reiteró que Ecuador y Estados Unidos comparten el objetivo de combatir el crimen organizado transnacional.

La ministra destacó que estas actividades buscan proteger la seguridad y la paz en Ecuador y en la región. Añadió que la cooperación internacional también apunta a crear condiciones que permitan impulsar la prosperidad económica una vez que se consolide un entorno seguro.

Operaciones temporales y enfoque en Ecuador

La canciller subrayó que el Ecuador no permite bases militares extranjeras permanentes. Recordó que la ciudadanía respaldó esa postura en una consulta popular realizada el 16 de noviembre. Según detalló, las operaciones actuales se desarrollan bajo acuerdos vigentes de cooperación en defensa, los cuales superaron todos los procesos legales y constitucionales en Ecuador.

Consultada sobre la posibilidad de que el territorio ecuatoriano se use para intervenciones en otros países, Sommerfeld descartó esa opción de forma tajante. Aseguró que las acciones se orientan a enfrentar los desafíos internos derivados del conflicto armado no internacional que el Gobierno declaró en enero de 2024 para combatir a las bandas criminales.

La funcionaria añadió que ni el Presidente ni la Diplomacia ecuatoriana han abordado escenarios de operaciones en terceros países, pese a la tensión existente entre Estados Unidos y Venezuela. Este pronunciamiento se da mientras Washington mantiene, desde agosto, un amplio despliegue militar en el Caribe y el Pacífico dentro de una campaña antidrogas en la que ha destruido embarcaciones vinculadas al narcotráfico y causado la muerte de más de un centenar de tripulantes.

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