El Gobierno de Daniel Noboa, a través del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, anunció una nueva fase en la guerra contra el narcoterrorismo, enmarcada dentro del conflicto armado no internacional que enfrenta el Ecuador.

Desde la Cartera de Estado informaron, este 10 de septiembre de 2025, que, con una estrategia más agresiva y territorial, las autoridades buscan recuperar el control del territorio nacional y neutralizar las amenazas criminales que afectan la seguridad ciudadana.

Más noticias

Guerra contra el narcoterrorismo en Ecuador tiene nueva fase

Según la información oficial, la decisión responde a los aprendizajes obtenidos en meses de enfrentamientos y operaciones militares, que revelaron la capacidad de adaptación de los grupos armados organizados.

Ante esa realidad, el alto mando militar, con Henry Delgado Salvador a la cabeza, junto a los jefes de las tres fuerzas (Terrestre, Naval y Aérea), trazó las directrices de esta nueva etapa en coordinación con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

La estrategia se articula en tres ejes principales:

Control territorial y ofensiva directa ,

, Fortalecimiento de la inteligencia y operaciones especiales ,

, Neutralización y eliminación de objetivos de alto valor.

¡NUEVA FASE EN GUERRA CONTRA EL NARCOTERRORISMO: ALTO MANDO MILITAR DELINEA LA NUEVA ESTRATEGIA TERRITORIAL, NUEVE PROVINCIAS SON PRIORIZADAS!💪



El país da hoy un nuevo paso en la guerra contra el narcoterrorismo.



➡️Después de meses de duros enfrentamientos contra las pic.twitter.com/fMG20l79UL — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) September 10, 2025

Nueve provincias priorizadas en la nueva etapa

Las nueve provincias priorizadas por su criticidad son: Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Zamora Chinchipe y Morona Santiago.

En estas zonas se intensificarán los operativos militares, el control de armas, explosivos y se ejecutarán acciones directas contra cabecillas criminales, infraestructura utilizada en minería ilegal y redes de contrabando de combustibles.

Según declaraciones de Delgado: “Esta nueva fase exige medidas de cumplimiento inmediato y resultados efectivos, porque la meta es una sola: devolver bienestar, seguridad y paz al pueblo ecuatoriano. La consigna frente a las amenazas es clara: la cárcel o el infierno”.

Control en los centros penitenciarios

El plan también contempla el control permanente de los centros penitenciarios, donde se reforzará la presencia militar y se aplicará una política de cero tolerancia a la corrupción.

De acuerdo con la Cartera de Defensa, la estrategia estará sujeta a seguimiento con indicadores de evaluación, permitiendo ajustes tácticos en tiempo real.

Te recomendamos: