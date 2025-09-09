Desde las primeras horas de este martes, 9 de septiembre de 2025, el Bloque de Seguridad ejecutó una operación militar en el sector de la Valerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil. En el sitio desmantelaron espacios denominados guaridas del terror.

Cerca de 100 efectivos de las Fuerzas Armadas participaron en el operativo, que tuvo como objetivo neutralizar a células activas, en especial, de la banda criminal Los Tiguerones.

Más noticias

Fuerzas Armadas desmantelan ‘guaridas del terror’

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, encabezaron la intervención.

Durante la operación, los uniformados allanaron viviendas abandonadas que las estructuras delictivas habían convertido en centros de operaciones criminales.

En los sitios, además, se habrían mantenido personas secuestradas bajo amenazas e intimidación.

Estas estructuras delictivas habían convertido casas abandonadas en verdaderas guaridas del terror, lugares utilizados como centros de operaciones criminales y escondites para mantener a personas secuestradas bajo intimidación. — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) September 9, 2025

Espacios para planificar extorsiones

Según la información del Ministerio de Defensa, la acción permitió cerrar espacios que las mafias utilizaban para planificar extorsiones y sembrar miedo entre los habitantes del populoso sector de Guayaquil.

Te puede interesar: Decomisan tres toneladas de droga a Comandos de la Frontera en Colombia

La recuperación de estos territorios es un paso firme hacia la paz, indicó el Ministerio de Defensa en información oficial. Además, se destacó que estas acciones forman parte de una ofensiva más amplia del Gobierno Nacional.

El Bloque de Seguridad mantiene operaciones constantes en puntos críticos del país y, según las autoridades, este tipo de intervenciones seguirán intensificándose en sectores controlados por bandas criminales.

Te recomendamos: