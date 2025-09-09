La Fiscalía General del Estado vinculó a Sabrina M. y Adriana de los Ángeles T. al proceso penal por supuesta captación ilegal de dinero, dentro de una causa que ya investiga a nueve personas por la supuesta recaudación de más de 2,4 millones de dólares sin autorización legal.

El hecho se dio en Riobamba, provincia de Chimborazo. La entidad de justicia informó sobre los avances este martes, 9 de septiembre de 2025.

Durante la audiencia de vinculación, desarrollada el pasado 4 de septiembre en la Unidad Judicial de Chimborazo, la fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano N.º 1 presentó más de 100 elementos de convicción.

El juez de Garantías Penales que presidió la diligencia dispuso prisión preventiva para las nuevas procesadas, quienes actualmente se encuentran prófugas de la justicia.

Ante su ausencia, el magistrado ordenó que se emita difusión roja de Interpol para lograr su localización y captura a escala internacional.

Captación ilegal a través de una empresa fachada

Según la investigación, las personas procesadas integraban una supuesta estructura criminal que operaba a través de una empresa, que no contaba con autorización de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para realizar intermediación financiera.

A través de la firma, los involucrados ofrecían servicios de “inversión” en la bolsa de valores y trading en plataformas digitales, con rendimientos mensuales que iban desde el 12 % hasta el 200 % del capital invertido.

Las promesas de ganancias atrajeron a más de 464 familias, quienes entregaron sumas de dinero bajo engaños.

Los primeros pasos del caso

Las primeras detenciones ocurrieron el 6 de junio de 2025, cuando la Policía Nacional ejecutó ocho allanamientos simultáneos en los cantones de Riobamba y Guano.

Durante los operativos se incautaron teléfonos móviles, computadoras, documentación de inversores y otros indicios relevantes para el caso.

Sanción penal en el delito

La figura de captación ilegal de dinero está tipificada en el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena privativa de libertad de cinco a siete años para quienes cometan este delito.

La Fiscalía continúa con la investigación para determinar el grado de participación de los implicados y ampliar las responsabilidades penales en la causa.

