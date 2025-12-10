La Fiscalía informó que procesa a seis militares por presunta ejecución extradujudicial en Santa Elena; los uniformados fueron aprehendidos este miércoles 10 de diciembre de 2025; un juez dictó medidas en su contra.

En Santa Elena, un juez acoge el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra 6 militares por presunta ejecución extrajudicial, este miércoles.

Fueron aprehendidos hoy, luego de que, durante un operativo en el barrio “La Península”, uno de los detenidos falleciera en el hecho.

Producto del operativo en el que participaron los militares, se abrieron otros 2 procesos.

El uno contra 2 adolescentes que fueron aislados y el otro contra 3 adultos aprehendidos en la intervención.