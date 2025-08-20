Tres personas resultaron aprehendidas por su supuesta participación en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron tres operativos simultáneos en las ciudades de Riobamba y Ambato.

Fiscalía y Policía localizaron a sospechosos del delito de trata de personas

Las acciones coordinadas se realizaron en el marco de una investigación que involucra a los sospechosos en actividades relacionadas con la captación y explotación de personas. La Fiscalía reportó la operación este miércoles, 20 de agosto de 2025.

Las autoridades desarrollaron los allanamientos en distintos sectores de ambas ciudades de la Sierra de Ecuador.

La Fiscalía informó que los indicios recopilados serán presentados durante la audiencia de formulación de cargos, en la que se solicitarán las medidas correspondientes. La institución también reiteró su compromiso con el combate a los delitos que atentan contra los derechos humanos.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones de las personas aprehendidas.

La trata de personas en Ecuador

La trata de personas incluye la captación, traslado y explotación de seres humanos con fines económicos, sexuales o de servidumbre, amparados en dinámicas de abuso, control y violencia.

Según datos del Ministerio del Interior, durante el primer semestre de 2025, se registraron 78 víctimas de trata de personas en Ecuador. Las provincias con mayor número de casos fueron Pichincha (14), Sucumbíos (13) y Esmeraldas (11).

Las víctimas y la responsabilidad de la sociedad

La mayoría de víctimas corresponde a mujeres (77 %), adolescentes y jóvenes. Aunque primordialmente son son ecuatorianas, también se reportan personas de nacionalidades colombiana y venezolana.

Las principales formas de trata identificadas son la explotación sexual (80 %), seguida de la laboral (11 %), la mendicidad forzada y el reclutamiento para actividades ilícitas.

Hay una relación entre la trata y la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Entre enero y octubre de 2024, más de 3 000 menores fueron aprehendidos en contextos delictivos.

Ese número supera los 8 200 en los últimos cuatro años. Del mismo modo, la trata ocurre, muchas veces, en el entorno más cercano a las víctimas.

