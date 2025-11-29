A pocos días del cierre de la instrucción del caso de Fernando Villavicencio, la fiscal Ana Hidalgo llamó a seis personas para rendir versión el lunes 1 de diciembre. Estas diligencias podrían abrir una ampliación de 30 días si se decide incorporar a nuevos investigados.

Citados clave en el caso de Fernando Villavicencio

La lista incluye a Paco Alcoser, señalado por testigos como operador de Xavier Jordán en los casos Metástasis y Magnicidio FV.

También fue convocada María Paula Christiansen, pareja del exministro José Serrano, quien entregó dos dispositivos a autoridades de Estados Unidos y declarará de forma telemática.

El exministro del Interior y compañero político de Fernando Villavicencio, Patricio Carrillo, deberá acudir de manera presencial.

Nuevos implicados que analiza la Fiscalía

Hidalgo señaló indicios que apuntan a la posible participación de Wilmer Geovanny Chavarría Barré alias ‘Pipo’, Ángel Esteban Aguilar Morales alias ‘Esteban’ y Luis Alfredo Arboleda Andrade alias ‘Gordo Luis en la planificación del asesinato.

Por ello, pidió a la Unidad Nacional de Investigación designar un agente especializado para ubicarlos y notificarlos por cualquier vía disponible.

Plazos que podrían cambiar por nuevas vinculaciones

La instrucción fiscal concluye el martes 2 de diciembre, después de quince meses. La normativa permite extender el plazo 30 días más si la Fiscalía decide vincular a nuevas personas.

Otras actuaciones dentro del expediente

La fiscal remitió al Servicio de Atención Integral un disco entregado por el procesado Daniel Salcedo para abrir una investigación por supuesta intimidación.

Además, rechazó los pedidos de asistencia penal internacional a Estados Unidos presentados por José Serrano y Ronny Aleaga, porque esa figura solo puede ser solicitada por la Fiscalía.

Asesinato de Villavicencio: etapa final de la investigación

El caso Magnicidio FV indaga la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.

Seis sicarios colombianos recibieron sentencia como autores materiales, mientras la fase sobre los autores intelectuales continúa abierta.

Las versiones del lunes podrían definir si la investigación entra a su cierre o si se abre un mes adicional para nuevas actuaciones.

