La Fiscalía General del Estado se pronunció este jueves 28 de agosto de 2025 en cuanto al siniestro de tránsito que dejó nueve víctimas mortales en Chimborazo y anunció que dispuso la práctica de diligencias.

Fiscalía realiza diligencias por siniestro de tránsito en Colta

El siniestro de tránsito se registró la tarde del miércoles 27 de agosto en Colta, en el sector Juan Velasco, en la provincia del Chimborazo.

En el incidente estuvo involucrado un bus de pasajeros que cubría la ruta y que, al parecer, perdió el control del automotor, perdió pista y terminó volcado en un barranco aledaño a la carretera.

Los organismos de socorro confirmaron el fallecimiento de nueve personas a causa del siniestro de tránsito y un saldo de 15 personas más heridas.

Tras ello, la Fiscalía dispuso la práctica de diligencias que incluyeron el levantamiento de los cadáveres, la práctica de autopsias médico-legales y la identificación de los fallecidos.

Además, se recolectan indicios en el lugar del siniestro de tránsito para conocer las causas. También aclaró que el chofer del bus no fue encontrado en el lugar.

#ATENCIÓN | #Chimborazo: #FiscalíaEc dispuso la práctica de diligencias tras el accidente de un bus interprovincial que cubría la ruta #Ambato–#Guayaquil, ocurrido ayer en el sector Juan de Velasco, en #Colta. El siniestro dejó 9 personas fallecidas y 15 heridas. pic.twitter.com/EWMFX2pH6S — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 28, 2025

Así se atendió la emergencia en Colta

La tarde del miércoles 27 de agosto de 2025, a las 14:17, el Centro Local ECU 911 Riobamba activó su protocolo de respuesta ante un siniestro de tránsito de magnitud, ocurrido en el sector Juan de Velasco, cantón Colta, vía a la Costa, provincia de Chimborazo.

La alerta fue recibida mediante llamada a la línea única para emergencias 9-1-1, en la que se reportó que un bus de pasajeros se precipitó a un barranco, con personas heridas y atrapadas en el interior.

Desde el ECU 911 se coordinó de manera inmediata la movilización de recursos de primera respuesta, articulando la presencia de patrullas de la Policía Nacional.

Además, dos ambulancias del Ministerio de Salud Pública y dos ambulancias, más una unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos.

Se desplazaron al sitio para brindar atención médica, realizar labores de extracción y asegurar el perímetro.

Según información proporcionada por Policía Nacional, se confirmó que había personas heridas.

Además, se reportaron nueve personas fallecidas, por parte de los equipos médicos en sitio.

Los trabajos de atención y rescate en el lugar del siniestro continuaron durante la tarde. El paso vehicular por la zona fue controlado por personal policial, mientras se desarrollaron las labores operativas.

