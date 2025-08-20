La Fiscalía General del Estado informó este miércoles 20 de agosto de 2025 sobre los casos de violencia sexual clerical que se investigan en Ecuador, a propósito de la comparecencia a la Comisión de la Niñez de la Asamblea por el caso del sacerdote de Olón, provincia de Santa Elena.

Los casos de violencia sexual que investiga la Fiscalía General del Estado en Ecuador

Alejandro Baño, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado (FGE), compareció a la Comisión de la Niñez de la Asamblea para exponer sobre las acciones en el caso del sacerdote de Olón.

Baño señaló que a la fecha, la Fiscalía investiga 11 casos de violencia sexual en el ámbito clerical: 10 están en investigación previa y uno en etapa procesal.

Sin embargo, no descartó que puedan existir más en el país, de otros años, que estén tramitándose en las dependencias de la Fiscalía a nivel desconcentrado.

“Podrían existir un mayor número de casos respecto del ámbito clerical, pero no es posible el monitoreo desde los sistemas que tiene la Fiscalía o el Consejo de la Judicatura, porque no existe la variable en el sistema para poder desagregar la profesión, ocupación, oficio, del victimario”, señaló.

La Fiscalía sigue estos 11 casos a través de la Dirección de Derechos Humanos, con el equipo de Género, por tener alguna complejidad.

Baño recordó que se impulsaba el Registro Único de Violencia para tener los datos precisos.

Diligencias sobre el caso del sacerdote de Olón

En cuanto al caso de Olón, Baño indicó que la Fiscalía inició una investigación de oficio en atención al monitoreo de redes sociales, no a través de un proceso de flagrancia.

Luego, se recibió la denuncia de Naomi Arias, teniente político de Manglar Alto, que se acumuló a la investigación de oficio.

El funcionario detalló que el hecho ocurrió el 15 de agosto, alrededor de las 22:00, en la comuna Olón, en una iglesia católica de dicha comuna.

El caso llegó a conocimiento de la fiscal de turno de la parroquia Manglar Alto por un presunto delito sexual y se abrió la investigación el 17 de agosto.

Sacerdote separado del cargo por supuesto abuso

La diócesis de Santa Elena, provincia a la que pertenece la localidad en la que el clérigo trabajaba, informó sobre la separación del cargo del sacerdote.

“Comunicamos que el obispo de Santa Elena, diócesis a la que pertenece la parroquia de Olón, ha procedido a separar al sacerdote D.S. de su oficio pastoral mientras duren las investigaciones civiles y canónicas, activando todos los protocolos que la Iglesia ha establecido para garantizar el cuidado y protección de las posibles víctimas”, indicó la institución.

Según la diócesis, la posición de la Iglesia Católica es de “cero tolerancia e impunidad ante cualquier acto inmoral que pueda producirse”.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana respaldó esta decisión al difundir el comunicado en sus cuentas oficiales, la noche de este lunes.

