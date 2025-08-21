La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal en contra de Andy Sebastián V. S., señalado como presunto autor del femicidio de su pareja sentimental, la policía N. E. C. G., de 21 años. El hecho se registró el 18 de agosto de 2025, en el barrio Santa Rosa de la ciudad de Ambato.

Durante la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal de turno explicó que el sospechoso llamó al ECU 911 para reportar que su pareja se encontraba herida.

Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Nacional hallaron a la joven tendida en el piso de su habitación con una herida provocada por arma de fuego. El arma, que pertenecía a la dotación policial de la víctima, fue encontrada sobre la cama.

En sus primeras declaraciones, Andy Sebastián V. S. sostuvo que el disparo fue accidental, producido mientras ambos “jugaban con el arma”.

Sin embargo, según la Fiscalía, incurrió en varias contradicciones y posteriormente intentó escapar del lugar. Esta acción provocó la inmediata detención.

Los elementos para sustentar el proceso

La Fiscalía presentó varios elementos que sustentan la acusación, entre ellos la versión de la hermana menor de la víctima, testigo presencial del hecho. Ella llegó al sitio tras el disparo.

También se suman los informes de los agentes que atendieron la emergencia, así como el resultado de la autopsia. Esta determinó una laceración cerebral y traumatismo craneoencefálico producto del impacto de bala.

Como parte de los sustentos, además, está el análisis balístico, el reconocimiento del lugar de los hechos y el resultado del barrido electrónico.

Las versiones en el caso de la Policía

Del mismo modo, se incorporó la declaración de una amiga cercana de la víctima, quien describió episodios previos que evidenciarían una dinámica de control y poder en la relación de pareja.

Con base en estas evidencias, el juez dictó prisión preventiva en contra del procesado y dispuso medidas de protección para las hermanas de la joven fallecida. La instrucción fiscal durará 30 días.

El caso se investiga bajo los artículos 141 y 142 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sancionan el delito de femicidio con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

