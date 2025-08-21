La Fiscalía General del Estado empezó un proceso penal contra Galo Hernán M. T., Karina Paola M. L., y Marco Antonio L. F. por su supuesta participación en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual.

Entre las víctimas está una adolescente. Los procesados habrían captado a las personas mediante engaños y falsas promesas de empleo. Así lo informó la entidad de justicia, este jueves, 21 de agosto de 2025.

Más noticias

Fiscalía procesa a tres personas por caso de trata de personas

La investigación previa, iniciada en 2024, determinó que los sospechosos publicaban anuncios en Facebook, ofreciendo vacantes laborales como ayudantes de panadería.

Luego de lograr el contacto con las víctimas, las trasladaban a hoteles de Ambato y Riobamba, donde las obligaban a mantener relaciones sexuales.

Más sobre el tema: Esperanza: Violeta construye un nuevo proyecto de vida tras la trata de personas en Ecuador

Como parte de las diligencias, el 20 de agosto de 2025, la Fiscalía solicitó y obtuvo órdenes de detención y allanamiento emitidas por un Juez de Garantías Penales.

Operativos para dar con los presuntos responsables

Durante los operativos ejecutados en domicilios, los agentes detuvieron a los tres procesados e incautaron computadores, teléfonos celulares y documentos que simulaban contratos bajo la figura de “damas de compañía”, entre otros.

La Fiscalía indicó que durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso presentó elementos de convicción que sustentarían la presunta responsabilidad penal de los detenidos.

Entre esos constan las pericias a redes sociales y dispositivos electrónicos, los informes de vigilancia y seguimiento realizados por unidades policiales y los registros de contacto con las víctimas.

El juez de la causa acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Galo Hernán M. T. y Karina Paola M. L. En el caso de Marco Antonio L. F., ordenó presentaciones periódicas ante la autoridad judicial y prohibición de salida del país.

La instrucción fiscal se extenderá por un plazo de 90 días. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la trata de personas con fines de explotación sexual con penas privativas de libertad de 22 a 26 años.

Te recomendamos: