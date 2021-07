La Fiscal del Guayas defiende su pronunciamiento a favor de la alcaldesa Cynthia Viteri sobre el bloqueo a la pista del aeropuerto de Guayaquil

Redacción Seguridad

La fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, defendió su postura oficial en torno a que la alcaldesa Cynthia Viteri no tuvo nada que ver con el bloqueo de la pista del aeropuerto de Guayaquil.

Ese fallo se produjo pese a que la misma Viteri reconoció públicamente que ella envió vehículos a la zona del despegue, para que no ingrese un vuelo con ayuda humanitaria por el covid-19.

En una rápida entrevista telefónica con EL COMERCIO, Villagómez respondió estas preguntas:

¿Por qué se separó a Viteri de la investigación, pese a que ella asumió públicamente su responsabilidad en los hechos?

Es una investigación previa y por lo tanto, por la reserva del caso, no es procedente dar ninguna versión. He actuado conforme a lo que consta en el expediente. El expediente no está cerrado. He desplazado para que se continúe investigando con relación al tema. Eso es lo que yo puedo indicar.

Si bien el caso no se ha cerrado, pero el hecho de que el caso pase a un fiscal inferior implica que ya no se investigará a la alcaldesa Cynthia Viteri.

Yo ya le estoy indicando cuál es la posición mía. Se trata de una reserva, de una investigación previa y no puedo informar más.

Pero el país se ha escandalizo con su pronunciamiento.

Para usted puede ser escandaloso.

Para el país.

Existe un ordenamiento jurídico en el país y hay que aprender a respetar.

La Fiscal General pidió que se investigue su pronunciamiento a favor de la alcaldesa Cynthia Viteri.

Está bien, está bien.

¿El hecho de que la alcaldesa haya dicho públicamente que ella es responsable de haber enviado a los vehículos para que bloqueen la pista aérea del aeropuerto de Guayaquil no es suficiente para seguir la investigación en su contra?

Yo ya le he dado la respuesta y por favor revise la Constitución, art. 77, numeral 7, literal C. Gracias.