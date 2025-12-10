Las autoridades ecuatorianas impidieron que un ciudadano mexicano entrara al país por el aeropuerto internacional de Quito. El Ministerio del Interior informó que el hombre tiene una condena en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.
La Policía actuó en coordinación con la Subsecretaría de Migración. La institución detectó que el viajero presenta antecedentes penales considerados de alta relevancia internacional. Los datos surgieron de los controles migratorios aplicados al momento de su llegada.
Verificación de sus antecedentes
Según el Ministerio, la verificación se realizó mediante cooperación internacional. La Policía recibió información oficial que confirma la condena del extranjero en Estados Unidos. La justicia norteamericana lo sentenció por narcotráfico y lavado de dinero. Luego, lo deportó a México para que cumpla una pena de 300 meses.
La institución agregó que el involucrado sería miembro de una organización criminal. La información se difundió a través de sus canales digitales, como parte de las acciones contra el crimen transnacional.
Medidas para proteger la seguridad
El Ministerio del Interior afirmó que actuó de manera oportuna e impidió su ingreso a Ecuador. Las autoridades sostienen que esta decisión fortalece las acciones para proteger el orden interno y la seguridad ciudadana.
La cartera de Estado indicó que los controles migratorios refuerzan la vigilancia en los puntos de acceso al país. La prioridad, según el Gobierno, es evitar que personas con historial criminal ingresen al territorio y generen riesgos para la población.
La Policía mantiene estos filtros como parte de su estrategia de seguridad. El caso del ciudadano mexicano se presenta como ejemplo de las operaciones que buscan frenar la movilidad de integrantes de organizaciones criminales hacia Ecuador.
