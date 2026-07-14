¿En qué etapa se encuentra el proceso por el asesinato de un gerente en Quito?

El crimen que terminó con la vida de un gerente financiero de una universidad de Quito ocurrió el 11 de junio de 2026 en el sector de Miravalle. Tras las primeras diligencias y un operativo, la Fiscalía procesó a cinco adultos y a un adolescente por su supuesta participación en el asesinato.

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Seis personas están procesadas por el asesinato de un gerente financiero de una universidad en Quito

Por pedido de la Fiscalía, un juez ordenó prisión preventiva para Galo Hernán O. G., María del Carmen S. V. y Josselyn Lisbeth V.

Juan Pablo G. O. y Juan Carlos G. T. deben cumplir presentaciones periódicas y tienen prohibición de salida del país.

En el caso del adolescente C. D. E. L., un fiscal de la Unidad de Adolescentes Infractores lo procesó bajo el sistema especializado de justicia juvenil. Un juez dispuso su internamiento preventivo.

La prisión preventiva, las presentaciones periódicas, la prohibición de salida del país y el internamiento preventivo son medidas cautelares. No constituyen una sentencia ni una declaración de culpabilidad.

#Pichincha | Un proceso de auditoría habría motivado el #Asesinato del gerente financiero de una universidad de #Quito. #FiscalíaEc procesa a 6 personas por su presunta participación en este hecho.



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El caso entró en instrucción fiscal

La investigación por el asesinato del gerente financiero de una universidad de Quito se encuentra en la etapa de instrucción fiscal. Esto significa que la Fiscalía ya formuló cargos contra seis personas, pero el caso todavía no ha llegado a una audiencia preparatoria de juicio ni a la etapa de juzgamiento.

Con la formulación de cargos, el caso dejó la fase de investigación previa e ingresó formalmente a la instrucción fiscal. Esta es la primera etapa del procedimiento penal ordinario y tiene como objetivo reunir elementos de cargo y de descargo que permitan a la Fiscalía decidir si presenta o no una acusación.

La formulación de cargos tampoco equivale a una acusación fiscal ni determina la responsabilidad de las personas procesadas. La acusación, si existen elementos para sustentarla, se presenta después de que concluye la instrucción.

Durante esta etapa, la Fiscalía puede disponer pericias y otras diligencias. Los procesados también pueden entregar elementos de descargo, mientras que la víctima puede solicitar actos investigativos que considere necesarios.

Entre los indicios levantados durante el operativo constan celulares, computadores y dispositivos de almacenamiento. La Fiscalía no ha detallado los resultados de los análisis de esos equipos.

¿Qué investiga la Fiscalía?

La hipótesis fiscal relaciona el posible móvil del asesinato con discrepancias por acciones de auditoría impulsadas desde la Dirección Financiera de la institución de educación superior.

Según los elementos de convicción presentados, Galo Hernán O. G. habría solicitado fotografías del vehículo y del lugar de trabajo de la víctima días antes del crimen.

María del Carmen S. V., Juan Pablo G. O. y Juan Carlos G. T. habrían efectuado seguimientos que quedaron registrados en cámaras de seguridad de la universidad.

Josselyn Lisbeth V. habría esperado la salida del gerente financiero en los exteriores de la institución. La Fiscalía sostiene que el adolescente C. D. E. L. habría ejecutado los disparos mientras se movilizaba en una motocicleta.

Estos señalamientos forman parte de la teoría del caso de la Fiscalía y deberán contrastarse durante el proceso.

Cuánto puede durar la instrucción fiscal

El Código Orgánico Integral Penal establece que, para los adultos, el fiscal determina la duración de la instrucción durante la audiencia de formulación de cargos. El plazo ordinario no puede superar los 90 días, aunque puede concluir antes.

Si existen vinculaciones o una reformulación de cargos, el plazo puede ampliarse. El límite general es de 120 días. La información difundida sobre este caso no precisa cuántos días fijó la Fiscalía, por lo que no es posible establecer una fecha exacta de cierre.

El adolescente tiene un procedimiento separado. El Código de la Niñez y Adolescencia determina que la instrucción dura hasta 45 días, aunque el fiscal puede fijar un plazo menor. En casos de flagrancia, el límite es de 30 días.

Asesinato de un gerente de una universidad de Quito; preguntas frecuentes

¿En qué etapa está la investigación por el asesinato del gerente financiero? Respuesta precisa:

La investigación se encuentra en la etapa de instrucción fiscal. La Fiscalía ya formuló cargos contra cinco adultos y un adolescente, pero el caso todavía no ha llegado a juicio.

Contexto:

Con la formulación de cargos, el expediente dejó la investigación previa e ingresó formalmente al proceso penal. Esta etapa sirve para reunir elementos de cargo y de descargo.

La formulación de cargos no equivale a una acusación fiscal ni determina la responsabilidad de los procesados. Hasta el momento, ninguna de las seis personas tiene sentencia. ¿Quiénes están procesados y qué medidas cautelares recibieron? Respuesta precisa:

Tres adultos recibieron prisión preventiva, dos deben presentarse periódicamente y no pueden salir del país, mientras que el adolescente permanece con internamiento preventivo.

Contexto:

Galo Hernán O. G., María del Carmen S. V. y Josselyn Lisbeth V. tienen prisión preventiva. Juan Pablo G. O. y Juan Carlos G. T. afrontan el proceso con medidas alternativas.

El adolescente C. D. E. L. es procesado dentro del sistema especializado de justicia juvenil. Todas estas disposiciones son medidas cautelares y no declaraciones de culpabilidad. ¿Qué investiga la Fiscalía durante la instrucción fiscal? Respuesta precisa:

La Fiscalía investiga una posible relación entre discrepancias por auditorías internas, seguimientos previos y el asesinato. También analiza dispositivos electrónicos levantados durante el operativo.

Contexto:

La hipótesis fiscal señala que uno de los procesados habría pedido fotografías del vehículo y del lugar de trabajo de la víctima. Otros habrían participado en seguimientos registrados por cámaras de seguridad.

La Fiscalía atribuye al adolescente la ejecución de los disparos desde una motocicleta. Estos señalamientos forman parte de su teoría del caso y deberán ser contrastados. ¿Cuánto puede durar la instrucción fiscal en este caso? Respuesta precisa:

Para los adultos, el plazo ordinario no puede superar los 90 días y puede ampliarse hasta 120 días si existen vinculaciones o reformulación de cargos. La información disponible no precisa el plazo fijado en este expediente.

Contexto:

El fiscal determina la duración durante la audiencia de formulación de cargos y también puede cerrar la instrucción antes del plazo previsto.

En el caso del adolescente, la instrucción puede durar hasta 45 días. Si se tratara de flagrancia, el límite sería de 30 días. ¿Qué sigue después de la instrucción fiscal? Respuesta precisa:

La Fiscalía deberá decidir si acusa a los procesados o si se abstiene de hacerlo. Si presenta acusación, el caso de los adultos pasará a la etapa de evaluación y preparatoria de juicio.

Contexto:

En esa audiencia, el juez revisará la validez del proceso y los elementos presentados por la Fiscalía. Después podrá dictar sobreseimiento o llamar a juicio a los procesados.

El adolescente seguirá un procedimiento separado en la justicia juvenil. Su fiscal especializado también deberá emitir un dictamen acusatorio o abstentivo.

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