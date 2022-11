Estudiante universitaria fue extorsionada por supuesto dirigente estudiantil en Guayaquil

Imagen referencial. El padre de la chica se enteró de que Aldo R. ya había recibido un monto de USD 27 300 y decidió poner la denuncia en Fiscalía. Foto: Fiscalía

Redacción Elcomercio.com

Aldo Andrés R. V. fue sentenciado a cuatro años de cárcel tras hallársele culpable del delito de extorsión a una estudiante universitaria de Guayaquil en el año 2017. La Fiscalía dio a conocer la sentencia este 9 de noviembre del 2022.

Según informa el Ministerio Público, la estudiante de Medicina de la Universidad de Guayaquil habría solicitado al presunto dirigente estudiantil ayuda para trámites administrativos, entre estos, los relacionados con las publicaciones de notas de exámenes.

A cambio, Aldo R. pidió dinero, pero este no cumplió con lo ofrecido por lo que la joven lo increpó. A su vez el chico amenazó a la estudiante con no continuar ayudándola. Además le dijo que las autoridades de la Facultad –presuntamente– ya tenían conocimiento del asunto y que procederían a expulsarla y a negarle una matrícula para el próximo año de estudio. Para que esto no suceda pidió más dinero.

Dada esta situación el padre de la joven también encaró al presunto líder estudiantil, pero este nuevamente devolvió amenazas incluso de muerte si ellos denunciaban el hecho ante las autoridades universitarias y policiales.

El padre de la chica se enteró de que Aldo R. ya había recibido un monto de USD 27 300 y decidió poner la denuncia en Fiscalía.

Audiencia y condena

Tras la denuncia, Fiscalía emprendió la investigación. La fiscal del caso recopiló evidencias como informes de investigación y partes de aprehensión elaborados por la Policía Nacional, la transcripción de mensajes intimidatorios enviados vía teléfono celular por el ya condenado, el informe de rastreo telefónico y geolocalización de mensajes, los documentos de transferencias y depósitos bancarios hechos por la agraviada y el victimario, entre otros.

Después de cinco años y con base en esos elementos un Tribunal de Garantías Penales emitieron la sentencia de cuatro años de prisión para Aldo Andrés R. V., además de una multa de 12 salarios básicos unificados (USD 4 100) y del pago de una reparación integral de USD 27 300 (monto total de la extorsión) a la víctima.

Visita nuestros portales: