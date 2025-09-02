Un estudiante fue asesinado cuando salía del colegio, la noche del lunes 1 de septiembre, en Pascuales ciudad de Guayaquil. Sus asesinos huyeron.

El crimen conmociona a Pascuales

Testigos comentaron que sujetos en una moto lo interceptaron y le dispararon. El estudiante era un niño de 14 años, quien había salido de clases y caminaba hacia su casa.

El hecho violento ocurrió en Pascuales, un sector afectado por la violencia y la presencia de grupos armados.

Los disparos alertaron a la comunidad, que al salir constató el crimen del muchacho.

Según se conoce, la motocicleta rondaba por el sector como si hubiera estado esperando que el ahora fallecido saliera de clases para interceptarlo. Los moradores habrían alertado a las autoridades sobre el hecho; sin embargo, no lograron detener el crimen.

Informes preliminares señalan que ocho disparos terminaron con su vida.

Las autoridades llegaron hasta el sitio para investigar el crimen y recoger todos los indicios balísticos, así como testimonios y versiones de los hechos.

La Policía investiga el hecho para intentar dar con los responsables y con el motivo del crimen del muchacho. Según las primeras versiones, se trataría de una disputa entre bandas.

Hasta el momento, la Policía no ha informado si las investigaciones arrojaron algún resultado sobre este crimen que enluta a una familia del norte de Guayaquil.

Operativos policiales en Pascuales

La Policía Nacional ejecutó ocho operativos en Guayaquil, en donde desplegaron a su personal investigativo y antidrogas.

Estos se realizaron del 25 de agosto al 31 de agosto en los distritos Portete, Pascuales, 9 de Octubre, Florida, Modelo y Distrito Metropolitano de Guayaquil.

Este operativo dejó 22 aprehendidos por el supuesto delito de tráfico de drogas y municiones.

