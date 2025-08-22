La audiencia de justicia indígena contra los tres policías retenidos en Cotopaxi, por supuestamente atentar contra la vida de Leonidas Iza, incluyó las declaraciones de los uniformados sobre lo que encontraron en los chats de sus teléfonos celulares.

Aunque los policías fueron liberados la noche de jueves 21 de agosto de 2025, los teléfonos celulares con los chats continúan retenidos por los indígenas.

Las declaraciones de los policías retenidos en Cotopaxi ante la justicia indígena

En la audiencia de justicia indígena, los tres agentes no solo pidieron disculpas a Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), por ingresar a territorio indígena sin autorización y sin una orden judicial.

Los comuneros interrogaron a los tres policías retenidos en Cotopaxi sobre los chats que encontraron en sus teléfonos celulares y ellos hablaron de una supuesta “red” vigilancia contra Iza.

Los comuneros preguntaban nombre por nombre con los alias o los seudónimos a quién se referían en cada chat, dentro del grupo “Asadero del cuy”.

Los policías respondían los cargos que tenían: periodistas, abogados y funcionarios de la Asamblea Nacional, y los rangos que ejercían: Sargento, Capitán, Suboficial y otros.

Serían 16 uniformados y dos superiores los que habrían conformado la red para el seguimiento a Iza y a otros líderes indígenas.

Supuesta infiltración

Dos de estos uniformados se habrían hecho pasar por periodistas de un medio digital que hacía transmisiones en vivo de las medidas de hecho del movimiento indígena.

Otra policía, con el alias ‘Abogada’, también laboraría en la Asamblea.

Los policías fueron retenidos por los indígenas desde el 18 de agosto del 2025, tras la denuncia de Leonidas Iza.

