Esmeraldas tuvo una madrugada de terror con múltiples atentados este domingo

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Esmeraldas enfrentó una madrugada de terror este domingo 21 de diciembre de 2025. Según reportes policiales, la provincia del norte de Ecuador registró al menos cinco atentados a vehículos, en distintos puntos.

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Seis vehículos fueron destruidos con fuego en Esmeraldas

El ECU 911 recibió la primera alerta de un taxi incendiado alrededor de las 02:30, en el barrio San Martín de Porres, en el norte de la ciudad de Esmeraldas.

Luego, en el transcurso de una hora, hasta las 03:30, ataques similares fueron reportados en otras zonas:

Buseta en la Propicia 2, en el Recinto Ferial.

en la Propicia 2, en el Recinto Ferial. Dos vehículos en Casa Bonita, sur de Esmeraldas.

en Casa Bonita, sur de Esmeraldas. Un carro en La Guacharaca, oeste de la ciudad.

en La Guacharaca, oeste de la ciudad. Un vehículo en Nuevos Horizontes.

En horas de la madrugada varios vehículos fueron incendiados en diferentes sectores de Esmeraldas.



Los sucesos ocurrieron alrededor de las 02:30 y 03:30 . pic.twitter.com/JKo81jskcq — We News (@wenewsec) December 21, 2025

Policía investiga los múltiples atentados

Testigos de los atentados relataron que vieron como individuos tapados sus rostros se acercaron a los vehículos y los prendieron fuego y luego huyeron. En algunos casos, los sospechosos dispararon contra los carros antes de quemarlos.

El Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, junto a la Policía Nacional, reforzó sus operaciones durante la madrugada este domingo para cumplir con su trabajo. Las autoridades no reportaron personas fallecidas o heridas.

Posible represalia

Los uniformados aseguraron a medios locales que las investigaciones sobre lo sucedido continúan; la hipótesis que se maneja es una posible represalia de un grupo delictivo tras el traslado de 15 miembros a la cárcel de Latacunga.

Queman vehículo de fiscal

A estos seis vehículos destruidos se suma otro de un fiscal la noche del viernes 19 de diciembre. Ese día, desconocidos destruyen con fuego un automotor en el centro de Esmeraldas.

Un atentado similar ocurrió en la provincia en diciembre de 2023, cuando un grupo criminal realizó varios ataques a vehículos y explosiones en distintos barrios.