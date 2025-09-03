A partir de este septiembre de 2025, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) pone en operación un nuevo contingente del escuadrón de drones denominado Rayo Justiciero, tecnología no tripulada diseñada para combatir de forma directa al narcotráfico y a las mafias que operan en el país.

Más noticias

Escuadrón de drones opera para combatir el narcotráfico y el crimen en Ecuador

El escuadrón Rayo Justiciero se suma al equipo que ya venía operando en las acciones para combatir a las organizaciones delictivas.

Estos drones, que operan en silencio desde el aire, tienen como objetivo la vigilancia de zonas críticas, detección de pistas clandestinas, control de minería ilegal e identificación de rutas utilizadas por el crimen organizado transnacional.

El Ministerio de Defensa informó que el equipo tiene capacidad para cubrir amplias extensiones territoriales y transmitir información en tiempo real, se convierten en un pilar estratégico del Bloque de Seguridad. Esto facilita una respuesta más rápida por parte de las Fuerzas Armadas.

📌Lo más destacado, varios de estos drones son diseñados y fabricados en 🇪🇨, en el Centro de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de la @FuerzaAereaEc y mediante el empleo de ingeniería avanzada



Más información aquí:https://t.co/aNrv2OElFL pic.twitter.com/3XYhEirNvm — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) September 3, 2025

Los detalles y ventajas del equipo

Varios de los drones han sido diseñados y fabricados en Ecuador, específicamente en el Centro de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de la FAE, en Ambato.

Por medio de ingeniería inversa, rediseño aerodinámico e integración de sistemas electrónicos se han desarrollado drones con tecnología avanzada, que incluyen vuelo autónomo, visión nocturna, infrarroja y operación en terrenos no preparados.

Te puede interesar: Vigilancia aérea y drones bajo la lupa con la nueva normativa

El Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales y el Ala de Combate N.º 22, con sede en Guayaquil, son responsables de la operación de estos vehículos aéreos no tripulados. Entre las tareas están la vigilancia, búsqueda y rescate, monitoreo de infraestructura crítica, seguridad hidrocarburífera y apoyo interinstitucional.

Los resultados ya evidenciados

Hasta la fecha, el escuadrón ha realizado más de 1 120 misiones en 2025, con despliegues en Manabí, Guayas, Esmeraldas y Tungurahua. En todos los casos, los drones han entregado información para operaciones de inteligencia y seguridad.

Te recomendamos: