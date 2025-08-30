En Ecuador se detuvieron a dos ciudadanos de Colombia cuando conducían dos camiones cisterna con más de 2,3 toneladas de cocaína. Tenían compartimentos ocultos y los enviaron a prisión preventiva. Mientras tanto prosiguen las investigaciones, según informó la Fiscalía.

A los dos conductores, identificados como Jimmy V., de 52 años, y Bayardo L., de 22 años, se los detuvieron en el control sur de la ciudad de Tulcán, capital de la norteña provincia andina de Carchi, donde se encuentra el principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador.

Al primer vehículo se lo detuvo alrededor de las 07:00 de este viernes. Su conductor, Bayardo L., señaló que venía de Colombia, que el camión era de un familiar y que su destino era Quito.

Al segundo automotor –de similares características– se lo interceptó dos horas más tarde en el mismo lugar, con la ayuda de un perro antidrogas que detectó la droga igualmente acondicionada en un compartimento secreto en la cabecera de la cisterna.

2 361 kilos de cocaína envueltos en cinta

De la primera cisterna se extrajeron 1 303 bloques de cocaína con forma de ladrillo envueltos en cinta plástica de embalaje, mientras que en la segunda se hallaron 1 057 con iguales características.

El peso total de la droga llegó hasta los 2 361 kilos de cocaína, con un valor en Ecuador de 5,3 millones de dólares en Ecuador, que en caso de haber llegado a Estados Unidos sería de 70,8 millones de dólares, mientras que en Europa alcanzaría los 110 millones de dólares.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Ecuador es el tercer país que más drogas decomisa, solo por detrás de Colombia y Estados Unidos, con unas 200 toneladas anuales de estupefacientes incautadas anualmente desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2023. En lo que va de 2025 supera ya las 110 toneladas.