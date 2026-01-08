El Ejército Ecuatoriano desplegó personal militar para brindar seguridad durante el traslado de personas privadas de libertad en la provincia de Manabí. La operación se desarrolló como parte de las acciones de ámbito interno que ejecutan las Fuerzas Armadas para fortalecer el control del sistema penitenciario y garantizar el orden durante este tipo de procedimientos.

El operativo se realizó este jueves 8 de enero de 2026 y contó con la participación de unidades especializadas del Ejército. La intervención incluyó el acompañamiento y resguardo del traslado de internos desde centros penitenciarios de Manabí hacia otros establecimientos de la provincia, bajo estrictos protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos.

Operativo coordinado entre el Ejército y el SNAI

El personal militar actuó a través de la Brigada de Caballería Mecanizada N.° 3 Manabí y del Grupo de Caballería Mecanizada N.° 12 Tnte. Hugo Ortiz. Estas unidades proporcionaron seguridad durante el traslado de personas privadas de libertad (PPL) desde el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Manabí N.° 2, ubicado en Jipijapa, hasta el Centro de Privación de Libertad (CPL) Manabí N.° 4, en Portoviejo.

Las Fuerzas Armadas ejecutaron esta operación en coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Como parte del operativo, las autoridades trasladaron de forma masiva a 414 internos desde el CRS Manabí N.° 2 hacia centros penitenciarios de Portoviejo y del cantón Sucre.

El objetivo del traslado masivo apunta a reforzar el control estatal dentro del sistema penitenciario de la provincia. Las instituciones involucradas planificaron el operativo para reducir riesgos y mantener la seguridad durante todo el proceso de movilización de los internos.

Protocolos y seguridad durante el traslado

Las autoridades ejecutaron el traslado conforme a los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos. El Ejército ecuatoriano garantizó el orden y la seguridad en cada fase del operativo, desde la salida de los internos en Jipijapa hasta su llegada a los centros de destino.

Durante el desarrollo de la operación, el personal militar mantuvo el resguardo permanente de las personas privadas de libertad. Las Fuerzas Armadas informaron que el procedimiento respetó los derechos humanos de los internos trasladados, en concordancia con las normas vigentes.

El Ejército ecuatoriano señaló que mantiene un trabajo permanente para fortalecer la seguridad del sistema penitenciario. Estas acciones se ejecutan en coordinación con las instituciones del Estado competentes y forman parte de las operaciones internas que buscan contribuir a la estabilidad y al control en los centros de privación de libertad de Manabí y del país.

𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑬𝒄𝒖𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒏𝒐 𝒃𝒓𝒊𝒏𝒅𝒂 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒍𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅 𝒆𝒏 𝑴𝒂𝒏𝒂𝒃𝒊́#Manabí | En el marco de las operaciones de ámbito interno, personal militar del Ejército Ecuatoriano, a… pic.twitter.com/y82xPu1sgA — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) January 8, 2026

