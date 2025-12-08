El Ejército ecuatoriano neutralizó dos campamentos de grupos irregulares de Colombia en la provincia fronteriza de Carchi este lunes 8 de diciembre de 2025; las autoridades informaron que una zona se mantiene militarizada.

La operación del Ejército que neutralizó campamentos de grupos irregulares de Colombia en Carchi

Por información obtenida por equipos de inteligencia militar, el Ejército ejecutó una operación en el sector de Santa Rosa, parroquia Goaltal, cantón Espejo, comunidad Las Juntas.

En est sitio fueron localizados y neutralizados dos campamentos pertenecientes a los Grupos Irregulares Armados Colombianos (GIAC).

Resultados de la operación militar

Durante la intervención, el Ejército se incautó de 2 360 municiones calibre 5.56 mm, dos uniformes tipo guerrillero, y se neutralizó un artefacto explosivo tipo trampa.

Además, los militares desmantelaron dos campamentos utilizados como centros de abastecimiento logístico.

La acción militar produjo una afectación económica aproximada de 120 000 dólares a la estructura de los GIAC “Comuneros del Sur”, debilitando su capacidad operativa y de sostenimiento.

Presencia militar reforzada en Carchi

Bajo la coordinación del gobernador Andrés Martínez Castillo, personal del Batallón de Infantería de Marina N.º 11 “San Lorenzo” y del Grupo de Caballería N.º 36 “Yaguachi” refuerzan los controles en el sector Las Juntas, parroquia El Goaltal, cantón Espejo.

Las actividades de la comunidad continúan con normalidad y los pobladores se muestran complacidos con las acciones de control militar, Informó la Gobernación de Carchi.

Incluso, han facilitado espacios de sus viviendas para el descanso de los uniformados.

El despliegue militar generó tranquilidad en la zona, señaló la Gobernación.

Las operaciones serán permanentes hasta “limpiar” cualquier actividad ilegal vinculada a los grupos armados de Colombia.

Las autoridades en territorio destacan que la presencia militar garantiza la seguridad, permitiendo que la población desarrolle sus actividades agroproductivas y comerciales sin amenazas externas.

El Ejército indicó que el objetivo es proteger la soberanía nacional, garantizar la seguridad ciudadana y neutralizar amenazas.

