El Ejército ecuatoriano desmanteló varios campamentos de minería ilegal en la provincia de Imbabura, en el norte del país, en los que encontró dos uniformes de las Fuerzas Militares de Colombia. Así lo informó este viernes, 22 de agosto de 2025, la institución.

Los operativos se realizaron en los sectores Visera 1 y 2, El Triunfo, Mina Nueva, Mina Vieja y Mina El Olivo, ubicados en el municipio de Urcuquí.

En la zona, además de los dos uniformes, los soldados ecuatorianos hallaron y destruyeron 10 procesadoras, 11 piscinas de sedimentación, 10 puestos de observación con nidos de ametralladoras y 1 531 sacos de material aurífero.

GOLPE A LA MINERÍA ILEGAL EN IMBABURA#Imbabura || Las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través del Bloque de Seguridad, ejecutaron una operación militar contra la minería ilegal en el cantón #Urcuquí. Durante la intervención, se inhabilitó y decomisó maquinaria pesada,… pic.twitter.com/o3mUo6z700 — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) August 22, 2025

Otros indicios hallados en el operativo

Las fuerzas del orden también encontraron tanques de gas, bombas de agua, explosivos, decenas de materiales que eran presuntamente utilizados para la actividad clandestina, y 320 botellas de cerveza y dieciocho más de un aguardiente de origen colombiano.

“El golpe a estas estructuras ilícitas representó un impacto económico significativo, debilitando de forma contundente sus actividades ilegales”, señalaron las Fuerzas Armadas de Ecuador en una publicación en su cuenta de la red social X.

Las operaciones militares contra la minería ilegal se han intensificado en los últimos meses en Ecuador, especialmente después de que 11 soldados fueran asesinados el 9 de mayo en una emboscada.

Los efectivos realizaban un operativo en la Amazonía, un ataque atribuido a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo con las autoridades, los Comandos de la Frontera se han asociado con el grupo criminal ecuatoriano Los Lobos para explotar varios enclaves de minería ilegal en el país.

En ese grupo están Alto Punino, a unos 60 kilómetros en línea recta de la frontera con Colombia, donde se produjo la masacre de los militares del pasado mayo.

