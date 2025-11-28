El Ejército desmanteló dos campamentos utilizados como centros de abastecimiento logístico por grupos irregulares armados colombianos, específicamente por el frente Comuneros del Sur, una disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, informó este viernes 28 de noviembre de 2025 el Ministerio de Defensa.

La destrucción de los campamentos que pertenecerían a las disidencias del ELN, por parte del Ejército

El Ejército informó que los campamentos fueron localizadas en el cantón Espejo, provincia de Carchi, en la frontera con Colombia.

En el lugar, los militares encontraron 2 360 municiones, uniformes tipo guerrillero y un artefacto explosivo tipo trampa, que fue neutralizado por personal especializado.

Golpe económico a las disidencias armadas

Según el Ministerio de Defensa, la operación ocasionó una afectación de 120 000 dólares al frente Comuneros del Sur.

Esto, dijo la cartera de Estado, debilita significativamente su capacidad operativa y de sostenimiento.

El pasado lunes, autoridades militares colombianas reportaron otra operación conjunta con Ecuador contra esta disidencia.

Esta operación dejó un muerto y cuatro heridos en el suroeste colombiano.

Alianzas criminales en la frontera norte

El Gobierno ecuatoriano ha señalado que bandas criminales nacionales mantienen alianzas con grupos armados colombianos para operar enclaves de minería ilegal y para el tráfico de armas y drogas en la zona fronteriza.

En mayo de este año, el presidente Daniel Noboa amplió su “guerra” contra el crimen organizado, incluyendo a tres grupos.

Estos son: frente Comuneros del Sur, al Frente Oliver Sinisterra y a los Comandos de la Frontera, catalogándolos como “grupos armados organizados” por su incidencia en territorio ecuatoriano.

La decisión se produjo después del asesinato de 11 militares el 9 de mayo en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía.

El Gobierno atribuyó a los Comandos de la Frontera, disidencia de las FARC.

