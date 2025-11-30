El Ejército ecuatoriano realizó un operativo de gran escala en el sector San José de Chacai, en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. La intervención se concentró en el nudo fronterizo, una zona usada para actividades de minería ilegal y como punto de apoyo logístico de estructuras guerrilleras. Las acciones dejaron fuera de operación maquinaria pesada, insumos y equipamiento militar empleado por grupos armados organizados.
Más noticias
Un operativo del ejército para frenar la minería ilegal en la frontera norte
Las unidades militares ejecutaron un rastrillaje que permitió identificar y desmantelar plataformas mineras que operaban con maquinaria de alto impacto ambiental. Los soldados inhabilitaron cinco retroexcavadoras, seis bases mineras con capacidad para 30 a 60 personas cada una, ocho motores de luz, siete procesadoras tipo Z, cinco motobombas y una hidrolavadora.
El operativo incluyó la incautación y destrucción de combustibles usados para estas actividades: 4.500 galones de diésel y 800 galones de gasolina. El Ejército también retiró 800 metros de manguera industrial de ocho pulgadas, empleada para desviar grandes caudales de agua hacia las zonas de extracción.
La operación revela nexos con grupos armados colombianos
Los militares localizaron además un campamento guerrillero con capacidad para 60 personas. En el área encontraron cascos tácticos con insignias del Grupo Armado Organizado “Oliver Sinisterra”, mochilas con arnés del Ejército colombiano, material de intendencia y uniformes militares que coinciden con dotaciones usadas por fuerzas regulares de Colombia.
El hallazgo confirmó que la zona servía como espacio de abastecimiento y tránsito para estructuras armadas que operan en la frontera y se financian de la minería ilegal.
Afectación económica a las redes criminales
El Ejército estimó un impacto económico de 1,3 millones de dólares para las organizaciones que controlaban estos campamentos y plataformas mineras. Ese valor corresponde a la destrucción de maquinaria, infraestructura y suministros que sostenían las actividades ilícitas.
Con este golpe, el Grupo de Caballería Mecanizada N.º 36 Yaguachi frena los flujos financieros que fortalecen a la guerrilla y debilita sus rutas de supervivencia en la frontera norte.
Información extra: Ejército ecuatoriano
Te recomendamos