Una intervención militar se llevó a cabo en la cárcel de Chimborazo, en Riobamba. El personal del Ejército desarmó terminales telefónicas.

La institución informó sobre las labores este viernes, 8 de agosto de 2025. Estas son parte de las acciones permanentes para reforzar el orden interno y combatir actividades ilícitas en los centros penitenciarios del país.

Operativo en cárcel de Chimborazo dejó resultados

La operación estuvo a cargo de la Brigada de Caballería Blindada, que ingresó al recinto carcelario para realizar una inspección integral.

Como resultado del operativo, se decomisaron varios artículos no permitidos. Entre los objetos incautados constan:

Nueve terminales móviles (celulares)

38 dosis de marihuana

Dos paquetes adicionales de la misma sustancia

Ocho pipas artesanales utilizadas para el consumo de estupefacientes

Armas cortopunzantes

Cigarrillos

Cargadores de teléfonos

Dos parlantes, audífonos y otros objetos

El objetivo de las acciones en centros de privación de libertad

Las Fuerzas Armadas señalaron que las acciones tienen como objetivo preservar el orden, prevenir hechos violentos y garantizar la seguridad tanto de las personas privadas de libertad como del personal penitenciario.

La presencia militar en las cárceles del país ha sido reforzada en los últimos meses. Las autoridades reiteraron que las intervenciones continuarán en diferentes centros del país como una medida preventiva y de control.

Las cifras de homicidios en Ecuador

Ecuador cerró el primer semestre de 2025 con 4 619 homicidios, la cifra más alta de la historia del país en un periodo similar.

Según las cifras presentadas el jueves, 7 de agosto, por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), los homicidios registrados en los primeros seis meses en Ecuador suponen un incremento del 47 % respecto del mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3 143 asesinatos.

