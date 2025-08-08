Una mujer era requerida por la justicia de Ecuador por un caso de abuso sexual hacia un menor de edad y tenía alerta roja de Interpol ya fue extraditada desde Perú. Así lo confirmó la Policía ecuatoriana.

Los hechos se remontan al 2017, cuando, según la Policía, la mujer había supuestamente utilizado regalos para engañar a su víctima con el objetivo de que se traslade a su vivienda y abusar sexualmente del menor. El hecho sucedió en la provincia de Imbabura, en el norte del país.

Los agentes identificaron a la mujer como María Dolores R., quien estuvo prófuga durante ocho años y pudo ser capturada gracias a coordinaciones policiales entre ambos países.

En Ecuador, la Unidad Judicial de Garantías Penales de Ibarra requiere a la mujer. En esta instancia se lleva el caso que fue denunciado por la madre del menor.

Los detalles del traslado

Este jueves, 7 de agosto de 2025, mujer llegó desde Perú al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, donde varios agentes la esperaban para llevarla ante las autoridades judiciales correspondientes.

La implicada en el abuso podría enfrentar una pena de cárcel de hasta diez años, pero si la víctima es menor de seis años podría recibir una condena de entre 10 y 13 años de prisión.

