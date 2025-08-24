Agentes de la Policía de Ecuador se incautaron de 4,9 toneladas de precursores químicos que se utilizan en el procesamiento de drogas, informó este domingo 24 de agosto de 2025 el Ministerio del Interior.

Operativo en Tulcán termina con la incautación de químicos usados en drogas

La acción se desarrolló en Tulcán, provincia del Carchi, la tarde del 23 de agosto de 2025. Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas y del Grupo Especial Móvil Antidrogas (GEMA) detuvieron un camión en el sector de Urbina.

Según la Policía, la actitud sospechosa del conductor motivó una inspección minuciosa del vehículo.

Descubrimiento del cargamento ilegal

Durante la revisión, los agentes hallaron 98 sacos de lona escondidos en el interior del camión. Cada uno contenía una sustancia polvorienta de color blanco. Tras realizar pruebas de campo, se determinó que se trataba de carbonatos y bicarbonatos.

Estas sustancias son catalogadas como precursores químicos porque se utilizan en el procesamiento de drogas. El cargamento alcanzó un peso total de 4 900 kilogramos, equivalente a más de cuatro toneladas.

Detención del conductor

El conductor, identificado como Hugo Olmedo C. V., fue aprehendido en el lugar. Tanto él como los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para los trámites legales correspondientes.

La Policía señaló que este decomiso representa un importante golpe a las redes criminales que operan en la frontera norte del país, especialmente aquellas que abastecen laboratorios de droga.

Compromiso institucional

Asimismo, la institución policial, en un comunicado, reafirmó su compromiso de mantener una lucha frontal contra el narcotráfico. Además, destacó que los controles en la zona fronteriza se intensificarán para evitar el transporte de sustancias químicas y estupefacientes.

Este operativo se suma a las acciones permanentes que la Policía Nacional realiza en coordinación con unidades especializadas para combatir al crimen organizado.

