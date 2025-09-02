El Ministerio del Interior informó que Ecuador impidió el ingreso al país de Samir R. R., ciudadano colombiano que registraba una alerta roja de Interpol por su presunta vinculación con el delito de narcotráfico.

El hecho ocurrió durante un control migratorio en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, en Quito. De acuerdo con la entidad, tras la verificación realizada por la Subsecretaría de Migración, fue puesto de inmediato a órdenes de la autoridad competente.

De acuerdo con la información oficial, a través de la cuenta de X, difundida este 2 de septiembre de 2025, el ciudadano pretendía ingresar al país utilizando un pasaporte dominicano, pero tras la verificación de sus datos se confirmó que contaba con una notificación internacional por actividades relacionadas con el narcotráfico.

Una vez confirmada la alerta, el ciudadano fue inadmitido. Posteriormente, y en coordinación con el gobierno colombiano, fue trasladado a su país de origen, informó la cartera de Estado a través de sus redes sociales.

Según la institución, el procedimiento se enmarca en los esfuerzos del Gobierno Nacional para reforzar los controles fronterizos y prevenir el ingreso de personas vinculadas a redes criminales internacionales.

Controles migratorios se intensifican en medio del conflicto armado interno

Desde inicios de 2024, Ecuador se encuentra bajo un régimen de conflicto armado interno, declarado por el presidente Daniel Noboa para combatir al crimen organizado.

La decisión respondió a una escalada de violencia sin precedentes, atribuida a bandas delictivas con nexos transnacionales, principalmente relacionadas con el narcotráfico. El país ha intensificado los operativos de control en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

El ministro del Interior, John Reimberg, este martes, 2 de septiembre, en una entrevista en EcuadorTv, informó que “habrá golpes importantes en estos días tratando de desarmar estructuras completas. Así que lo único que puedo decir es que tenemos una línea que es combatir fuerte, contundente, con todo el peso de la ley a estos grupos. Lo hemos venido haciendo, son buenos resultados, hay como estos todos los días”.

