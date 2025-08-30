Las autoridades de Ecuador extraditaron a Perú a un ciudadano peruano que era requerido en su país por el supuesto delito de femicidio.

Más noticias

Extradición a Perú

La Policía Nacional informó sobre las operaciones de seguridad que ejecutó en coordinación con las autoridades de Perú.

Así, dio a conocer que mediante acciones de cooperación internacional, se logró la extradición pasiva desde Ecuador de Yan A., ciudadano peruano.

Yan A. era requerido por su país por el supuesto delito de femicidio. Además, tenía notificación roja de Interpol.

El sujeto está incluido como el responsable de la muerte de Karina Ch., quien era su exconviviente y viajaría a Perú por un dinero que adeudaba Yan A., hoy extraditado.

En Perú, será puesto a órdenes de las autoridades competentes para que se defina su situación legal.

Ecuador destaca la cooperación internacional en materia de seguridad.

EXTRADICIÓN PASIVA DE CIUDADANO PERUANO POR FEMICIDIO



Mediante acciones de cooperación internacional se logró la extradición pasiva desde #Ecuador de Yan A., ciudadano peruano quien era requerido por la justicia de su país por el delito de femicidio.



El sujeto que tenía… pic.twitter.com/2wXjZE3lpu — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 30, 2025

Ecuador extraditó a Estados Unidos a alias ‘Llanero’ y alias ‘Nirama’

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este jueves 21 de agosto sobre la extradición de dos narcotraficantes a Estados Unidos, quienes se convierten en los siguientes luego de la extradición de alias ‘Fito’.

John Reimberg señaló que la Policía Nacional entregó este jueves 21 de agosto a los Estados Unidos a Omar Useno B., alias ‘Llanero’, y a Nirama Ch.G., alias ‘Nirama’.

Se trata de dos de los más grandes narcotraficantes colombo ecuatorianos y quienes “fungían como los sucesores de Edison Washington P.A. alias ‘Gerarld’, quien fue capturado en Colombia en 2017.

Los dos extraditados habían asumido las operaciones de envío de droga a Centroamérica, México y Estados Unidos, según el ministro Reimberg.

Además, detalló que los delincuentes fueron capturados por la Policía Nacional el 27 de febrero de 2025 y son requeridos por una corte de Miami.

Luego de la extradición, ellos seguirán el proceso legal pertinente en Estados Unidos.

También informó que alias ‘Llanero’ estaría vinculado al Frente 48 de las FARC, con quienes manejaba cultivos ilícitos y laboratorios en la frontera entre Ecuador y Colombia.

Te recomendamos