El ministro del Interior, John Reimberg, informó este jueves 21 de agosto sobre la extradición de dos narcotraficantes a Estados Unidos, quienes se convierten en los siguientes luego de la extradición de alias ‘Fito’.

Extradición segundo y tercer narcotraficantes

John Reimberg señaló que la Policía Nacional entregó este jueves 21 de agosto a los Estados Unidos a Omar Useno B., alias ‘Llanero’, y a Nirama Ch.G., alias ‘Nirama’.

Se trata de dos de los más grandes narcotraficantes colombo ecuatorianos y quienes “fungían como los sucesores de Edison Washington P.A. alias ‘Gerarld’, quien fue capturado en Colombia en 2017.

Los dos extraditados habían asumido las operaciones de envío de droga a Centroamérica, México y Estados Unidos, según el ministro Reimberg.

Además, detalló que los delincuentes fueron capturados por la Policía Nacional el 27 de febrero de 2025 y son requeridos por una corte de Miami.

Luego de la extradición, ellos seguirán el proceso legal pertinente en Estados Unidos.

También informó que alias ‘Llanero’ estaría vinculado al Frente 48 de las FARC, con quienes manejaba cultivos ilícitos y laboratorios en la frontera entre Ecuador y Colombia.

Reimberg destacó que la lucha del Gobierno contra el narcotráfico continúa y nadie quedará impune.

Alias ‘Fito’ fue el primer ecuatoriano en ser extraditado a Estados Unidos

El domingo 20 de julio de 2025, José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, fue extraditado desde Ecuador a Estados Unidos. El líder del grupo criminal ‘Los Choneros’ enfrenta procesos por narcotráfico, lavado de activos y crimen transnacional. El vuelo partió desde el aeropuerto de Guayaquil en un Boeing 757 del Departamento de Justicia estadounidense y tomó rumbo norte con destino final en Islip, Nueva York.

Alias ‘Fito’ escapó de la cárcel del Litoral en enero de 2024 y permaneció prófugo hasta el 25 de junio, cuando las autoridades lo recapturaron en Manta. La Policía y las Fuerzas Armadas lo ubicaron en un búnker escondido bajo una chimenea. Su captura fue considerada un hito por el Gobierno, que lo calificó como el criminal más buscado del país.

El proceso de extradición fue autorizado por la Corte Nacional de Justicia y el Ministerio de Gobierno, en respuesta a un pedido formal de Estados Unidos. En ese país enfrenta penas que podrían alcanzar los 50 años. En Ecuador, sin embargo, permanecen activos varios juicios en su contra, cuya situación ha generado interrogantes legales tras su salida del país.

