Ecuador concreta extradición desde Perú de ciudadano requerido por abuso sexual

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad Nacional Interpol, ejecutó la extradición de un ciudadano de nacionalidad peruana, requerido por la justicia ecuatoriana por el delito de abuso sexual. La intervención contó con la coordinación de la Oficina Central Nacional (OCN) Lima y se desarrolló en el marco de los mecanismos de cooperación internacional vigentes entre ambos países.

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Extradición desde Perú a Ecuador por caso de abuso sexual

Las acciones se dieron este 2 de enero de 2026, entre las autoridades ecuatorianas y peruanas permitieron avanzar en este proceso judicial.

El ciudadano, identificado como Calixtro G., mantenía vigente una notificación roja de INTERPOL, lo que activó los canales formales de búsqueda y localización a escala internacional.

La Policía Nacional destacó la articulación entre los organismos de seguridad como un factor clave para concretar la extradición.

Localización y captura en Piura

Las labores investigativas y de intercambio de información condujeron a la localización y captura de Calixtro G. el 21 de febrero de 2025, en la ciudad de Piura, en la República del Perú.

Ese resultado se alcanzó gracias al trabajo coordinado entre las instituciones policiales de ambos países, que mantuvieron seguimiento del caso.

Proceso judicial en Ecuador

La Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Pasaje requiere al ciudadano por su supuesta responsabilidad en el delito de abuso sexual.

Según la Policía, el hecho ocurrió el 26 de marzo de 2017 en el domicilio de una menor de edad. Las investigaciones señalan que el procesado se habría aprovechado de la confianza de los familiares para cometer el delito en reiteradas ocasiones.

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Tras la denuncia presentada, las autoridades iniciaron el proceso judicial que derivó en su búsqueda internacional.

La tarea institucional

La Policía Nacional del Ecuador reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada con organismos internacionales de seguridad para llevar ante la justicia a quienes vulneran la ley y atentan contra la integridad de las personas.

La institución subrayó que estas acciones fortalecen la lucha contra delitos graves y consolidan la cooperación regional en materia de seguridad y justicia.

Violencia sexual contra niños en Ecuador

En Ecuador, el Informe Técnico sobre el tema (2024) de la Defensoría del Pueblo recoge que, según cifras oficiales, en el 65 % de agresiones los autores corresponde a integrantes del núcleo familiar o personas cercanas a la víctima.

De acuerdo con datos de World Vision Ecuador, el 𝟮𝟭 % 𝗱𝗲 𝗻𝗶𝗻̃𝗼𝘀, 𝗻𝗶𝗻̃𝗮𝘀 𝘆 𝗮𝗱𝗼𝗹𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 en el país 𝗵𝗮 𝘀𝗶𝗱𝗼 𝘃𝗶́𝗰𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘀𝗲𝘅𝘂𝗮𝗹.

