En Argentina, Ecuador desarrolló agenda de cooperación internacional en materia de transparencia y lucha contra delitos financieros, como el lavado de activos.
La Secretaría General de Integridad Pública (SGIP) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) concretaron acuerdos con dos instituciones argentinas: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).
Combate al lavado de activos une a Ecuador y Argentina
Paul Starc, presidente de la UIF, y el director (e) de la UAFE, José Julio Neira, firmaron un memorando de entendimiento. El objetivo es reforzar el combate conjunto contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y delitos conexos.
Según informó la UAFE, este 21 de agosto de 2025, ese instrumento busca dinamizar el intercambio de información estratégica, facilitar la asistencia técnica recíproca y promover programas de capacitación conjunta.
Las iniciativas se alinean con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Egmont.
Acuerdo en integridad pública
Del mismo modo, José Julio Neira Hanze, como secretario General de Integridad Pública, y el titular de la Oficina Anticorrupción de Argentina, Alejandro Melik, suscribieron un segundo Memorando de Entendimiento para impulsar políticas de integridad y prevención de la corrupción.
El proceso contempla mesas redondas, conferencias y visitas de estudio, así como el diseño de planes de trabajo conjuntos con objetivos claros y cronogramas definidos.
