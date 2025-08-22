En Argentina, Ecuador desarrolló agenda de cooperación internacional en materia de transparencia y lucha contra delitos financieros, como el lavado de activos.

La Secretaría General de Integridad Pública (SGIP) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) concretaron acuerdos con dos instituciones argentinas: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).

Más noticias

Combate al lavado de activos une a Ecuador y Argentina

Paul Starc, presidente de la UIF, y el director (e) de la UAFE, José Julio Neira, firmaron un memorando de entendimiento. El objetivo es reforzar el combate conjunto contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y delitos conexos.

Según informó la UAFE, este 21 de agosto de 2025, ese instrumento busca dinamizar el intercambio de información estratégica, facilitar la asistencia técnica recíproca y promover programas de capacitación conjunta.

Las iniciativas se alinean con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Egmont.

📰 La @UAFE_EC e @Integridad_EC, junto a la @UIFArgentina y la @OA_Argentina, sellan una alianza estratégica para fortalecer la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y los delitos financieros. Con transparencia y cooperación construimos 🔗 https://t.co/WWuCUMINHB pic.twitter.com/riZfh2zPzf — Unidad de Análisis Financiero y Económico (@UAFE_EC) August 21, 2025

Acuerdo en integridad pública

Del mismo modo, José Julio Neira Hanze, como secretario General de Integridad Pública, y el titular de la Oficina Anticorrupción de Argentina, Alejandro Melik, suscribieron un segundo Memorando de Entendimiento para impulsar políticas de integridad y prevención de la corrupción.

El proceso contempla mesas redondas, conferencias y visitas de estudio, así como el diseño de planes de trabajo conjuntos con objetivos claros y cronogramas definidos.

Te recomendamos: