La Fiscalía General del Estado logró que un Tribunal de Garantías Penales de Babahoyo declare culpable a Eduardo G., procesado por la violación de su sobrina política.

El fallo se emitió tras un proceso judicial que incluyó pruebas médicas, psicológicas y testimoniales que confirmaron el relato de la víctima.

El hecho se registró el 15 de diciembre de 2024 en el sector El Palmar, una zona rural de Babahoyo. La víctima, una niña de 6 años, se encontraba en la vivienda del agresor junto a sus padres. Cuando ellos se ausentaron por unos minutos, el tío político aprovechó para cometer el delito.

Al regresar, los padres notaron un comportamiento extraño en la menor y signos físicos de agresión. Tras preguntarle, la niña relató lo sucedido.

La madre alertó de inmediato a la Policía, cuyos agentes acudieron al sitio y detuvieron al sospechoso. La pequeña fue trasladada a una casa de salud, donde permaneció internada varios días.

Pruebas presentadas en el juicio

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso el informe médico-legal que detalló las lesiones de la víctima, además de la valoración psicológica y social que coincidieron con su relato.

Se incluyó el reconocimiento del lugar de los hechos, el parte informativo y el testimonio del agente que realizó la aprehensión.

Los padres, la tía de la niña y la propia víctima, mediante testimonio anticipado, aportaron elementos que permitieron identificar al agresor y reconstruir lo ocurrido.

Tribunal impone la pena máxima para hombre que abusó de su sobrina

Tras analizar las pruebas, el Tribunal declaró la culpabilidad del procesado y aplicó la sanción más alta prevista en la normativa penal para este delito.

Marco legal del delito de violación

El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la violación se sanciona con una pena privativa de libertad que puede llegar hasta el máximo contemplado en la ley.

En este caso, la justicia determinó una condena ded 22 años, en atención a la gravedad de los hechos y las pruebas presentadas.