El lunes 18 de noviembre de 2024, el dueño de una cadena de empanadas fue secuestrado en el noreste de Guayaquil en medio de un violento ataque armado.

El secuestro

El empresario se movilizaba en una camioneta, junto a su conductor, por el sector de Bastión Popular. Un grupo de al menos siete desconocidos emboscaron a los ciudadanos cuando pasaban por las calles 23 y Carlos Julio Arosemena.

Los individuos armados se bajaron de dos vehículos y dispararon abruptamente contra el automotor negro doble cabina.

El empresario no contaba con custodia privada y su acompañante era conductor y no cumplía funciones de seguridad. Así mismo, la seguridad de su cadena de empanadas era solamente para seguridad de los locales y no personal.

En videos que captaron el violento hecho se observa al dueño forcejear con los hombres con pasamontañas, mientras lo subían a otro carro.

El chofer del empresario falleció, producto de los múltiples disparos que propinaron los desconocidos durante el crimen.

El empresario fue hallado

Siete días después del secuestro, el empresario fue hallado deambulando por el sector de la Ladrillera, en el oeste de Guayaquil, en la madrugada de este martes 26 de noviembre.

El hombre fue hallado por los efectivos de la Policía Nacional y la Unase, quienes seguían una línea de investigación para dar con el hombre en el sector de Flor de Bastión, Nueva Prosperina.

Según información de la Policía Nacional, mediante labores investigativas y operativas ejecutadas en Pascuales, se localizó a Edison Paco C. El ciudadano fue víctima de secuestro extorsivo, por quien pedían una alta cantidad de dinero para liberarlo.

De lo que se conoce, los antisociales que lo tenían secuestrado habrían abandonado al hombre tras detectar el operativo de búsqueda.

Luego del rescate, la víctima recibió atención médica para constatar su estado de salud.

Nueva Prosperina es uno de los sectores considerados más peligrosos en Guayaquil.