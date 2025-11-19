Un dron que sobrevolaba la cárcel de Machala fue detonado; esto se sabe

El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) informó que un dron que sobrevolaba la cárcel de Machala la noche de este miércoles 19 de noviembre de 2025 fue detonado.

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El SNAI informó sobre el dron que sobrevolaba la cárcel de Machala y la detonación

La noche de este miércoles, un hecho inusual ocurrió en la cárcel de Machala, donde fueron asesinados 31 presos el 9 de noviembre pasado.

El SNAI informó que detectó un dron sobrevolando ese centro penitenciario y logró su detonación controlada.

No existen daños materiales, ni heridos ni fallecidos, aseguró la institución.

Este hecho ocurre un día después del traslado de 87 presos de esa cárcel a otra prisión en Guayaquil.

Más noticias: SNAI registró 31 muertos en la cárcel de Machala entre la madrugada y la tarde de este domingo 9 de noviembre

Los 31 presos muertos en la cárcel de Machala

La crisis en la cárcel de Machala estalló la madrugada del 9 de noviembre. Integrantes del grupo criminal Sao Box asesinaron a cuatro miembros de Los Lobos, informaron las autoridades.

Horas más tarde, la violencia escaló cuando 27 presos de Sao Box murieron por asfixia, en un aparente acto de represalia dentro de las propias celdas.

Lee también: Trasladan a presos a la cárcel del Encuentro tras muertes en la cárcel de Machala

El Gobierno explicó que la masacre surgió porque los internos intentaban evitar traslados hacia la nueva Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Enlace externo: Machala

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