Dos reos fugaron de la cárcel de Sucumbíos la madrugada del domingo 31 de agosto de 2025; mientras la Policía busca a los presos, la Fiscalía tomó medidas contra 30 personas, entre ellas policías, militares y guías penitenciarios.

La fuga de dos reos de la cárcel de Sucumbíos

La madrugada del domingo 31 de agosto, dos reos de la cárcel de Sucumbíos fugaron.

La Policía busca a Julio R., alias ‘Chuky’ y Ángel Q., alias ‘Care Diablo’.

La tarde de este lunes, la Fiscalía informó sobre las diligencias que realiza en este caso.

Las diligencias de la Fiscalía contra militares, policías, guías penitenciarios y otros

Por la fuga de los dos reos, la Fiscalía indicó que se desarrolla la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos contra 30 personas, incluidos militares, policías y guías penitenciarios, por este caso.

Estas personas están investigadas por el delito de evasión (de prisión).

Como parte de las investigaciones, la Policía Nacional incautó 27 teléfonos celulares a los uniformados que se encontraban de turno en el centro penitenciario.

La cárcel de Sucumbíos tiene una capacidad de alrededor de 500 presos y está ubicada en el cantón Lago Agrio.

#AHORA | #Sucumbíos: se desarrolla la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos contra 30 personas –incluidos militares, policías y guías penitenciarios–, a quienes #FiscalíaEc procesará por la #Evasión (de prisión) de 2 PPL, registrada esta madrugada. pic.twitter.com/DpylHGeXtH — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 1, 2025

Situación de las cárceles en el país

La crisis carcelaria en Ecuador escaló a niveles violentos desde 2021, cuando grupos criminales ejecutaron masacres en las que se asesinaron a al menos 600 reclusos.

Una de las causas para las declaratorias de estados de excepción, dispuestos por el presidente Daniel Noboa, es la violencia en las cárceles.

Con esta medida y el “conflicto armado interno”, los militares tiene más capacidad de acción en los recintos carcelarios.

El último fin de semana, se realizó una inspección militar masiva en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande del país.

