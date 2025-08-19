Un nuevo hecho violento se registró en la provincia de Guayas. Dos personas se libraron de supuestamente ser secuestradas en el puente que une a Los Sauces con Samborondón.

En un video difundido por TVC, este 19 de agosto de 2025, se observa a las víctimas corriendo por el paso elevado, huyendo de los presuntos delincuentes.

En el video se puede ver cómo las personas lograron correr por un costado de la congestión y quienes habrían intentado secuestrarlos huyeron por el otro.

Los presuntos responsables se movilizaban en una motocicleta y estaban armados. El suceso se dio mientras otros conductores esperaban a cruzar el puente.

Tipos de secuestro que se presentan en el país

En Ecuador, se registra el secuestro selectivo y exprés. En el primero, los delincuentes escogen a empresarios, ganaderos, o cualquier persona con un perfil económico alto.

Para el hecho interviene una organización estructurada. Se contemplan cinco fases: inteligencia, operativo, negociadores, cautiverio y cobro.

El secuestro exprés, en cambio, aunque es premeditado, se realiza de forma aleatoria, sin conocimiento de a quién se secuestra.

Los agentes de la Unase actúan con acciones como el rastreo y la desarticulación de las bandas.

Recomendaciones para evitar ser víctima de un secuestro

Proteger la información personal y financiera .

. No dar información personal por teléfono.

No realizar retiros cuantiosos de dinero sin resguardo policial.

Cambiar la rutina , las vías y estar alerta al bajarse de su vehículo.

, las vías y estar alerta al bajarse de su vehículo. No negociar con los secuestradores, sino entregar a la Policía Nacional.

