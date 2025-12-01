La Policía confirmó este lunes 1 de diciembre de 2025 que dos personas fueron asesinadas en Checa, parroquia rural ubicada en el nororiente de Quito; según los reportes ciudadanos, el crimen ocurrió pasado el medio día del domingo 30 de noviembre.

A las 15:05 de este lunes, la Policía confirmó el asesinato de dos personas por impactos de arma de fuego, en Checa, nororiente de Quito.

Al momento las unidades especializadas de la Policía investigan el caso para dar con los responsables de este hecho.

Crimen en un local comercial

El crimen ocurrió en un local comercial de esa parroquia rural.

Una de las personas asesinadas fue encontrado fuera del local y otra dentro, cerca de la caja.

Según los reportes, los presuntos atacantes llegaron en un vehículo negro.



