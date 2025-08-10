La noche del 9 de agosto de 2025, el teniente piloto Diego J., de 27 años, miembro activo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), fue encontrado sin vida. Su cuerpo estaba en la habitación 223 de las instalaciones militares ubicadas en Jaramijó, provincia de Manabí.

Un disparo alertó al personal militar, que halló junto el cuerpo y una pistola con inscripción de la FAE.

La autopsia del piloto de la FAE

La autopsia realizada en el Hospital IESS de Manta determinó dos heridas de bala en la cabeza.

En el sitio se levantaron indicios como cartuchos, vainas percutidas, dispositivos electrónicos y un sistema de videograbación.

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro y Criminalística investigan las circunstancias del hecho.

Siniestro de tránsito en la vía El Aromo dejó una oficial fallecida

El mismo 9 de agosto, un siniestro de tránsito se registró en la vía El Aromo-Redondel del Colorado, en Manta.

En ese hecho murió la teniente aerotécnica Vanesa C, también miembro de la FAE.

Además, seis personas resultaron heridas, entre ellas una mujer que permanece en estado crítico en un hospital de Manta.

El siniestro ocurrió en un tramo cercano al fallido proyecto Refinería del Pacífico, una zona de alto tránsito y relevancia estratégica en la Costa ecuatoriana.

Las autoridades de tránsito aún no revelan detalles sobre la mecánica del choque.

FAE expresó condolencias

La Fuerza Aérea Ecuatoriana emitió un comunicado en redes sociales expresando sus condolencias por el fallecimiento de los dos oficiales.

