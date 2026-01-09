Un ataque armado ocurrido la noche del jueves 8 de enero de 2026 en Machala, provincia de El Oro, dejó cuatro personas muertas, entre ellas dos menores de edad, en un hecho que la Policía relaciona con disputas entre grupos delictivos. La agresión se produjo dentro de una vivienda y sería el segundo ataque en la semana con involucrados que portaban indumentaria similar a la policial.

Ingreso violento y explosión dentro del inmueble en Machala

De acuerdo con información policial difundida por Ecuavisa, el ataque se registró alrededor de las 23:39, cuando varios desconocidos irrumpieron en una vivienda utilizando uniformes similares a los de la Policía y portando fusiles y armas cortas.

Testigos afirmaron que, tras una ráfaga de disparos, se escuchó una explosión, presuntamente provocada por una bombona de gas, lo que ocasionó un incendio que consumió gran parte del inmueble.

#ElOro

Delincuentes quemaron una casa después de causar una explosión en una casa ubicada en el barrio 18 de Octubre de Machala.



Ya con el día se conoce que se registraron 4 fallecidos de los cuales 2 eran adolescentes de 13 y 17 años . pic.twitter.com/d88c6RTwhj — NotiVirales (@NotiViralesEc) January 9, 2026

Cuatro víctimas mortales y una sobreviviente clave

Personal del Cuerpo de Bomberos encontró los cuerpos sin vida luego de sofocar el fuego, con heridas de bala y quemaduras. Entre las víctimas están una niña de 13 años, un adolescente de 17 años, su madre de 40 años y un hombre de 41 años que registraba antecedentes por robo, tenencia ilícita de armas y tráfico de sustancias.

La Policía indicó que una residente logró escapar escondiéndose en un baño. En su testimonio aseguró haber recibido amenazas horas antes y afirmó que el ataque estaba dirigido específicamente contra ella debido a conflictos con organizaciones criminales.

Segundo ataque de la semana con falsos agentes

Este crimen ocurre dos días después del asesinato de alias ‘Marino’ y otras dos personas en Guayaquil, un caso en el que también participaron hombres vestidos como policías. Las autoridades identifican a Marino como presunto cabecilla de Los Lagartos, grupo criminal activo en la costa.

El país mantiene desde 2024 un estado de “conflicto armado interno” decretado por el presidente Daniel Noboa para combatir a organizaciones catalogadas como terroristas. Pese a ello, Ecuador cerró 2025 con cerca de 9.300 homicidios, cifra atribuida por el ministro del Interior, John Reimberg, a disputas entre bandas rivales.

