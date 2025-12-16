Dos disidentes mueren tras enfrentamiento con militares ecuatorianos en la frontera norte

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Ejército Ecuatoriano informó sobre la neutralización de dos presuntos integrantes de grupos armados disidentes durante una operación militar ejecutada en la frontera norte del país.

El operativo se desarrolló en sectores rurales considerados estratégicos por su cercanía con pasos irregulares y rutas de movilidad ilegal.

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La intervención se realizó en los sectores de Casa Grande, La Pintada y La Estrellita, bajo la coordinación de la Cuarta División de Ejército Amazonas y unidades tácticas de frontera.

La acción respondió a información de inteligencia militar que alertó sobre la presencia de hombres armados en la zona, vinculados a estructuras irregulares que operan a ambos lados de la línea limítrofe.

Según el reporte oficial, los militares efectuaron labores de vigilancia y control territorial como parte de las operaciones permanentes que se mantienen en esta franja fronteriza. Es considerada sensible por el tránsito de grupos armados y actividades ilícitas.

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Enfrentamiento armado tras detección de sujetos armados

Durante el patrullaje, los efectivos identificaron a varios individuos armados que, al percatarse de la presencia militar, abrieron fuego contra las tropas. Ante el ataque, los soldados respondieron de acuerdo con los protocolos del uso legítimo de la fuerza para repeler la agresión.

El intercambio de disparos concluyó con la muerte de dos de los atacantes. No se registraron bajas ni heridos en las filas militares, según la información difundida por el Ejército.

Decomiso de fusiles, granadas y municiones

Tras el enfrentamiento, los uniformados aseguraron el área y levantaron indicios que apuntan a la posible pertenencia de los abatidos a grupos armados disidentes.

En el lugar se incautaron dos fusiles tipo AR-15, ocho alimentadoras, cerca de 500 municiones calibre 5,56 milímetros y cinco granadas de mano.

Además, se encontraron dos chalecos y distintivos con insignias alusivas a la supuesta Compañía ‘Raúl Reyes’, vinculada al Frente 48 de la extinta guerrilla de las FARC-EP. Todo el material bélico quedó bajo custodia de las autoridades competentes para las pericias y trámites legales correspondientes.

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Rastrillajes y control militar continúan en el sector

Los cuerpos de los dos sujetos fueron entregados a las autoridades para los procedimientos de ley. De forma paralela, el Ejército mantiene rastrillajes en el área con el objetivo de localizar a otros posibles integrantes de estas estructuras armadas.