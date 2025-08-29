La Policía Nacional dio a conocer sobre las operaciones investigativas que se realizaron en Huaquillas y que consiguieron la captura de dos personas por tráfico de especies.

Más noticias

Operativo en Huaquillas por tráfico de especies

La Policía, a través de la Subzona El Oro, realizó labores de patrullaje tras recibir denuncias por parte de la ciudadanía, en el sector Lojana, ubicado en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro.

Estas operaciones permitieron detectar y aprehender a dos personas por el presunto delito de tráfico y comercio ilegal de animales exóticos en peligro de extinción.

Los aprehendidos responden a los nombres de Karen B.M. y José D. M., quienes no registran antecedentes penales.

En estos operativos, la Policía intervino en dos inmuebles, en donde encontraron miles de caballitos de mar, los cuales están considerados como una especie en peligro de extinción.

Las siguientes pruebas fueron recabadas en estas operaciones en pro de la lucha contra el crimen organizado y la protección al ecosistema:

6 300 especímenes disecados de caballitos de mar

01 ejemplar de pepino de mar

02 máquinas selladoras

01 máquina empacadora

177 fundas plásticas transparentes

01 teléfono celular

Especies protegidas en peligro de extinción

Tras los allanamientos, con el apoyo del personal de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) y la autoridad ambiental, se constató que se trataba de especies marinas protegidas.

El tráfico de estas especies constituye un delito que afecta gravemente a la biodiversidad y ecosistemas marinos.

Los ciudadanos aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para que se defina su situación legal y las evidencias ingresaron bajo cadena de custodia conforme al procedimiento legal establecido.

APREHENDIMOS A DOS SUJETOS POR TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN HUAQUILLAS



Mediante alerta ciudadana y labores de patrullaje, #PolicíaEcuador ejecutó un operativo en el cantón Huaquillas, #ElOro, que permitió la aprehensión de dos personas por el delito de… pic.twitter.com/92zXLrA2Wv — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 29, 2025

Te recomendamos