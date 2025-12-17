El Ejército detuvo a dos ciudadanos chinos con miles de dólares sin justificar en Machala, provincia de El Oro; los uniformados informaron en qué circunstancias fueron localizados.
La captura de dos ciudadanos chinos con miles de dólares y cheques sin justificar en Machala
El Ejército realizó el registro de una camioneta en la que se movilizaban dos ciudadanos de nacionalidad china.
Miles de dólares en efectivo y millones en cheques
En el procedimiento se localizó una mochila con 155 426,33 dólares en efectivo sin justificar.
Además, 140 cheques emitidos por varias entidades bancarias, cuyo monto total asciende a 5 675 396,42 dólares.
Los uniformados decomisaron un teléfono celular y una computadora portátil.
Los ciudadanos aprehendidos, junto con el dinero, los cheques y los objetos decomisados, fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.
Informe externo: Machala
