El Ejército detuvo a dos ciudadanos chinos con miles de dólares sin justificar en Machala, provincia de El Oro; los uniformados informaron en qué circunstancias fueron localizados.

La captura de dos ciudadanos chinos con miles de dólares y cheques sin justificar en Machala

El Ejército realizó el registro de una camioneta en la que se movilizaban dos ciudadanos de nacionalidad china.

Miles de dólares en efectivo y millones en cheques

En el procedimiento se localizó una mochila con 155 426,33 dólares en efectivo sin justificar.

Además, 140 cheques emitidos por varias entidades bancarias, cuyo monto total asciende a 5 675 396,42 dólares.

Los uniformados decomisaron un teléfono celular y una computadora portátil.

Los ciudadanos aprehendidos, junto con el dinero, los cheques y los objetos decomisados, fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.

Las Fuerzas Armadas , durante operaciones de ámbito interno en Machala, localizaron dinero en efectivo y cheques sin justificar en un vehículo, aprehendiendo a dos ciudadanos de nacionalidad china, las evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes.… pic.twitter.com/dt70P1hLq3 — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) December 17, 2025

